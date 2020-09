專訪｜憑一條問題獲花旗聘用　林智剛︰這心態比擁有很多知識重要

互聯網金融發展日漸成熟,近年更催生大批虛擬銀行加入市場分一杯羹。面對內外激烈競爭,傳統銀行走上數碼化之路,已成大勢所趨。香港花旗銀行總經理林智剛入行23年,見證銀行由着重分行網絡,變成發展線上銀行,再到現在的手機銀行,他接受《香港01》專訪時坦言,打銀行工「改變」才是永恆︰「你可能問在花旗做,最需要乜嘢(特質),最需要就是對客人的觸覺,以及你肯去『make changes』、『試新嘢』,這些才緊要!」

林智剛1997年大學畢業後,旋即加入花旗任管理培訓生(MT),做過財資部、私人貸款生意、分行、零售財富管理等部門,現已晉身成為花旗香港個人銀行業務一哥,涉及零售銀行、財富管理、保險業務、客戶管理、電子銀行、信用卡及私人貸款。

第一份工打足23年,又歷任多個部門,林智剛坦言︰「最主要是鍾意、有passion(熱情)。第二是要經常有求變的心態,如何可以適應不同環境,這比擁有很多知識重要,因為知識在這個社會很容易學到。」

林智剛服務花旗23年,見證銀行由着重分行網絡,逐漸演變到手機銀行。(羅君豪攝)

不讓自己成為「椅子」

就以該行實習生為例,林智剛表示,今年在個人銀行服務方面聘用夏季實習生、培訓生各逾10人,當中有人讀心理、社會科學、生物等非商業學系出身,「不同人的背景對待事物的角度很不同,變咗你可以有新主意及創新」。

在林眼中,一個人是否對工作感熱情,視乎會否「做多一步」,「你可以做返手頭工作,但他們﹙培訓生﹚會很主動向我表示可以這樣做,又或問這是否行得通?他們起初會有點戰戰兢兢……但最重要他們是肯跟你講,肯給你意見,透過這些意見表達,我再解釋,他們就會學到東西……肯去試,同其他部門團隊合作,而非齋坐在此做一件很細的工作……我成日講chairman同chair的分別吧!Don't make yourself become a part of the chair! (自己不要成為椅子的一部分)」

林智剛憶述面試花旗經過,皆因問對了問題。(羅君豪攝)

活引暑期工經驗 面試終獲聘用

林智剛服務花旗至今23年,當年他如何獲得這份工作?他娓娓道來見工經歷,原來起初在某大跨國銀行做暑期工的經驗,令他感受不少,「我記得當年用緊類似Excel的DOS版本軟件——Lotus 1-2-3 (DOS version),但我讀大學時已轉用Excel,就思考為何該銀行仍用DOS軟件,問隔籬同事,對方答覆是『好難嘅』,理由是大家學了、用了很多年,要訓練如此大間的公司識新軟件,不是易事」。

畢業後,林智剛到花旗面試,面試官向他了解想從事銀行業的原因,期間他拋下一句︰「你們經常自以為innovative leader(帶領創新)……但我在其他銀行的經驗就話我聽,訓練人是很難,不是你想轉就轉到,花旗有否這方面問題呢?」林笑言自己問對了問題,面試官原來是科技方面的負責人,「他(聽到問題)就花了半小時解釋,咁我覺得我應該成功獲聘啦」。

「所以當時做暑期工,不該只是集中做該份工,你要同人傾偈,去明白正在發生什麼事。」他續稱,自己從一份工所領略的不只是該份工作本身,「而是如果你看待這份工是自己的事業,你就會不斷吸收周圍事物,令你可以在事業繼續發展得更好」。

林智剛最初以培訓生加入花旗,一直清楚自己想在銀行業發展,就到不同部門工作,到今日成為銀行總經理,「我有跟培訓生講,他們應該要一心希望在銀行業發展他們的事業,而非在銀行內的一個部門,例如進入了marketing,就一定要(長期)待在該部門……銀行有不同部門,他們應去學習銀行業的運作」。勇於嘗試、擁抱改變,難怪林智剛一份工打23年也不厭倦。