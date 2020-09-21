專訪｜憑一條問題獲花旗聘用　林智剛︰這心態比擁有很多知識重要

互聯網金融發展日漸成熟，近年更催生大批虛擬銀行加入市場分一杯羹。面對內外激烈競爭，傳統銀行走上數碼化之路，已成大勢所趨。香港花旗銀行總經理林智剛入行23年，見證銀行由着重分行網絡，變成發展線上銀行，再到現在的手機銀行，他接受《香港01》專訪時坦言，打銀行工「改變」才是永恆︰「你可能問在花旗做，最需要乜嘢（特質），最需要就是對客人的觸覺，以及你肯去『make changes』、『試新嘢』，這些才緊要！」

林智剛1997年大學畢業後，旋即加入花旗任管理培訓生（MT），做過財資部、私人貸款生意、分行、零售財富管理等部門，現已晉身成為花旗香港個人銀行業務一哥，涉及零售銀行、財富管理、保險業務、客戶管理、電子銀行、信用卡及私人貸款。

第一份工打足23年，又歷任多個部門，林智剛坦言︰「最主要是鍾意、有passion（熱情）。第二是要經常有求變的心態，如何可以適應不同環境，這比擁有很多知識重要，因為知識在這個社會很容易學到。」

林智剛服務花旗23年，見證銀行由着重分行網絡，逐漸演變到手機銀行。（羅君豪攝）

不讓自己成為「椅子」

就以該行實習生為例，林智剛表示，今年在個人銀行服務方面聘用夏季實習生、培訓生各逾10人，當中有人讀心理、社會科學、生物等非商業學系出身，「不同人的背景對待事物的角度很不同，變咗你可以有新主意及創新」。

在林眼中，一個人是否對工作感熱情，視乎會否「做多一步」，「你可以做返手頭工作，但他們﹙培訓生﹚會很主動向我表示可以這樣做，又或問這是否行得通？他們起初會有點戰戰兢兢……但最重要他們是肯跟你講，肯給你意見，透過這些意見表達，我再解釋，他們就會學到東西……肯去試，同其他部門團隊合作，而非齋坐在此做一件很細的工作……我成日講chairman同chair的分別吧！Don't make yourself become a part of the chair! （自己不要成為椅子的一部分）」

林智剛憶述面試花旗經過，皆因問對了問題。（羅君豪攝）

活引暑期工經驗 面試終獲聘用

林智剛服務花旗至今23年，當年他如何獲得這份工作？他娓娓道來見工經歷，原來起初在某大跨國銀行做暑期工的經驗，令他感受不少，「我記得當年用緊類似Excel的DOS版本軟件——Lotus 1-2-3 (DOS version)，但我讀大學時已轉用Excel，就思考為何該銀行仍用DOS軟件，問隔籬同事，對方答覆是『好難嘅』，理由是大家學了、用了很多年，要訓練如此大間的公司識新軟件，不是易事」。

畢業後，林智剛到花旗面試，面試官向他了解想從事銀行業的原因，期間他拋下一句︰「你們經常自以為innovative leader（帶領創新）……但我在其他銀行的經驗就話我聽，訓練人是很難，不是你想轉就轉到，花旗有否這方面問題呢？」林笑言自己問對了問題，面試官原來是科技方面的負責人，「他（聽到問題）就花了半小時解釋，咁我覺得我應該成功獲聘啦」。

「所以當時做暑期工，不該只是集中做該份工，你要同人傾偈，去明白正在發生什麼事。」他續稱，自己從一份工所領略的不只是該份工作本身，「而是如果你看待這份工是自己的事業，你就會不斷吸收周圍事物，令你可以在事業繼續發展得更好」。

林智剛最初以培訓生加入花旗，一直清楚自己想在銀行業發展，就到不同部門工作，到今日成為銀行總經理，「我有跟培訓生講，他們應該要一心希望在銀行業發展他們的事業，而非在銀行內的一個部門，例如進入了marketing，就一定要（長期）待在該部門……銀行有不同部門，他們應去學習銀行業的運作」。勇於嘗試、擁抱改變，難怪林智剛一份工打23年也不厭倦。