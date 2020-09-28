報告︰2020年上半年中國家庭金融資產增長7.4%

與全球家庭金融資產在2020年上半年的逆勢增長趨同，中國家庭的金融資產總額在2020年上半年也實現了增長。

內媒《第一財經》9月27日報道，2019年，全球家庭金融資產總額增長了9.7%，令人驚訝地創下2005年以來最強勁增長。

這是安聯集團近日發佈的《2020年安聯全球財富報吿》（簡稱報吿）中公佈的統計數據。安聯集團對近60個國家和地區的家庭資產和債務狀況進行了詳細分析，認為各地央行實施了廣泛的貨幣寬鬆政策是全球家庭金融資產強勁增長的主要原因。儘管受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但受銀行存款增長9.6%的推動，2020年上半年，中國家庭的金融資產仍然增長了7.4%。

投資股市是中國居民重要的理財方式。（新華社）

在中國市場，報吿數據顯示，2019年中國家庭金融資產總額增長10.0%，這主要受益於保險和養老金等資產的增長推動，該類別資產增加了15.3%；銀行存款同時創下了自2013年以來最強勁的增長——12.7%。

但是必須關注到，2019年中國家庭金融資產中，保險和養老金等資產僅佔家庭投資組合中很小的一部分，約為10%。而中國家庭金融資產仍以證券投資類和存款為主。前者約佔總資產的40.9%，後者約為49.1%。報吿數據顯示，在2016年之前，存款的比重一直在下降，但過去幾年，銀行存款的比重出現了回升。這或許是受到近年股市波動影響，以及資管產品強化管理等措施的影響。

安聯集團在報吿中表示，「2019年，世界各地央行逆轉方向，開始實施廣泛的貨幣寬鬆政策，股市與基本面脫鈎，飆升25%，在此過程中，金融資產獲得增長——證券資產類別在2019年大幅增長13.7%，為21世紀裏年度最高漲幅。」