Nespresso擬減少生產過程碳排放量　冀2年內提供「零碳咖啡」

Nespresso宣布，公司承諾「2022 年全面實踐碳中和」，旗下所有咖啡，不論家用或商用，在整個生產、銷售以至回收咖啡粉囊的循環都不會使大氣中的溫室氣體增加。

同時，Nespresso在9月中推出改良版「工藝之源」Colombia 咖啡粉囊，此為首款使用80%再生鋁材包裝的粉囊。Nespresso俱樂部會員可把已使用咖啡粉囊，帶到香港各Nespresso專門店作回收；又或者透過Recycling@Home 計劃，由專人到府上回收。

鋁是可無限循環再造的物料，而再生鋁材則比純鋁使用少95%能源製作產品。

Nespresso行政總裁Guillaume Le Cunff表示全球氣候變化不容忽視，公司將會加快實踐在可持續發展方面的承諾，在2年之內，Nespresso會為顧客提供「零碳咖啡」―以可持續方式採購、生產過程達到碳中和的咖啡，希望整個咖啡業能夠同心協力解決氣候變化。

此外，Nespresso也會改善在供應鏈和產品生命周期當中產生的碳排放，透過減少碳排放量、於Nespresso採購咖啡的莊園和附近地區擴展植林工作，及投資在高效碳補償項目，務求在2022 年達至全面碳中和。