【在家抗疫】$349超平膠囊咖啡機媲美Nespresso　沖出高質Cafe感

近日疫情爆發第3波，大家都盡量選擇留在家不外出。對於一班咖啡控而言，每天又怎能不喝咖啡呢？雖然現在較少機會去咖啡店，但只要有一部好用又方便的咖啡機，也可以在家輕鬆沖出好喝的咖啡，盡情寫意一番！

只要有一部好用又方便的咖啡機，也可以在家輕鬆沖出好喝的咖啡。（Instagram@glamour_coffee）

想沖出一杯好咖啡有很多方法，冷萃、冰滴、虹吸、手沖等適合對咖啡有一定追求的人士。若果每天時間比較匆忙，或者對於咖啡新手而言，膠囊咖啡機就是最好不過的選擇。

對於咖啡控而言，每天又怎能缺少一杯咖啡呢？（Instagram@cuisine_art）

+ 3 + 2

愛飲咖啡的朋友，相信都知道品牌Nespresso是膠囊咖啡機界中的「一姐」，價格視乎其功能性，最便宜的也過千，不算特別划算。最近國牌小米旗下智能家品品牌——米家推出首部膠囊咖啡機，定價只是$349，十分抵買，難怪吸引不少咖啡控入手。

有用家稱$349米家膠囊咖啡機可媲美過千元的Nespresso。（Taobao）

米家膠囊咖啡機

設計具「儀式感」

有用家更稱這台咖啡機更可媲美Nespresso，不用特別技巧也能輕鬆方便沖出有如高質Cafe感的咖啡。米家最新的膠囊咖啡機小巧輕便，容易收納，而且設計簡約，灰白色的機身放在家中，很有「儀式感」！

米家最新的膠囊咖啡機小巧輕便，容易收納。（Taobao）

穩定的咖啡萃取系統

米家膠囊咖啡機採用意大利ARS專業級20Bar電磁泵，快速加熱及穩定咖啡萃取系統，超快速地於1分鐘內沖出一杯咖啡。而且，咖啡機能保持水温和水流均衡，確保穩定每杯咖啡的口感和味道。

咖啡機能保持水温和水流均衡，確保穩定每杯咖啡的口感和味道。（Taobao）

一鍵輕鬆沖咖啡

早上若趕時間出門，沖咖啡最需要方便快捷。米家膠囊咖啡機操作簡易，機身只有2個按鍵，可選沖出預計小杯40ml和大杯110ml。只要放入膠囊並合上蓋，再按鍵，便可以沖出濃香的順滑的咖啡！

米家膠囊咖啡機操作方便，適合早上趕時間出門使用。（Taobao）

一次可沖15杯咖啡

米家膠囊咖啡機具有清洗除垢功能，減少污垢沉積和細菌滋生。機身亦設可拆卸式水箱600ml，最多可以一次沖15杯咖啡。多人享用的話，實在省時又方便。

▼▼▼▼▼按下圖看米家膠囊咖啡機▼▼▼▼▼

+ 19 + 18 + 17

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/23)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！