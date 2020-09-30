美國迪士尼將大幅裁員　美公司破產數達10年來最高

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲了美國各地的許多行業，其中旅遊業、零售業和餐飲業首當其衝。

據外媒報道，迪士尼當地時間9月29日宣佈，將在美國境內主題樂園裁員28,000人，佔樂園員工總數25%。迪士尼樂園表示，儘管讓人傷心，但由於新冠肺炎疫情持續對業務造成重創，迪士尼別無選擇只能裁員。

裁員對象中的67%為小時工，部分高管及全職工也在裁員名單中。據報道，迪士尼已經開始與工會進行談判。

新冠肺炎疫情重創了迪士尼的業績。圖為2020年1月19日，迪士尼加州冒險樂園紅紅火火迎鼠年。（新華社）

由於加利福尼亞州（簡稱加州）州長拒絕重開加州迪士尼樂園，大約31,000人已經被放無薪假期。儘管迪士尼佛羅裡達州樂園已重開，但入園人數不如預期。

另據中國網媒新浪財經報道，在紐約市，經濟環境尤其受到疫情的挑戰：旅遊業驟降、政府官員對重新開放經濟更加謹慎，許多富裕居民紛紛逃往郊區。報道稱，從3月16日至9月27日期間，有610家企業在紐約南部和東部地區申請破產。這兩個地區包括該市鄰近郊區的一些縣。

行業資訊機構標普全球普氏統計的數據顯示，美國公司破產的數量已經達到10年來的最高水準。截至8月，已經有超過400家「具有相當規模的」企業破產，其中157家負債規模在5億美元以上。值得關注的是，2009年金融危機期間，美國申請破產的大型企業也沒超過40家。

多家投行和諮詢機構均指出，美國對於新冠肺炎疫情認知「不理性」，使得疫情失控，影響經濟復甦腳步，從而導致破產浪潮席捲全美各行各業，而以頁巖開發商為代表的美國油氣企業更是成為其中的「高危群體」，不排除年底前更多油企破產案例湧現的可能。