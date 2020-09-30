恒指季結日揚183點　恒大彈升逾19%　比亞迪再破頂

內地製造業活動維持擴張，9月中國製造業採購經理指數(PMI)為51.5 ，較8月上升0.5，創6個月高位，亦超出市場預期。投資者聚焦美國總統大選首場電視辯論，隔晚道指收市報27452點，下跌131點。標指收市報3335點，下跌16點。納指報11085點，下跌32點。

【16:10】恒指全日升183點

今日為月結及季結，恒指收市報23459點，全日升183點；國指升115點，收市報9397點。科指升110點或1.58%，收市報7087點。

「ATMX」股全線上陽，騰訊﹙0700﹚收市報升近1.18%至511.5元。小米集團﹙1810﹚收市報升近2%至20.45元；阿里巴巴﹙9988﹚收市報升3.84%至275.6元；美團點評（3690）收市報升近3.06%至241.8元。

內房股表現造好，中國恒大（3333）升近19.4%至19.7元； 碧桂園（2007）升2.82%至9.48元；華潤置地（1109）升近6%至34.9元。

比亞廸（1211）再破頂，升12.2%，報121.4元。

總結整個第3季，恒指累跌968點或4%。

【15:16】亞股走勢個別 日股挫353點

亞太區股市走勢個別，日股挫353點或1.5%，收市報23185點，澳洲ASX 200指數收市報5815點，跌136點或2.3%，台灣加權指數收市報12515點，升19點或0.9%。

內地股市方面，上證收市報3218點，跌6點或0.2%，深成收市報12907點，升6點或0.1%，滬深300收市報4587點，跌4點或0.1%，創業板收市報2574點，升11點或0.4%。

【13:13】內房股普遍造好 中國恒大飆近一成半

恒指升261點或1.12%，報23537點。 科指升124點或1.79%，報7101點。國指升150點或1.62%，報9432點。

騰訊﹙0700﹚升1.68%至514元；阿里﹙9988﹚升3.24%至274元；美團（3690）升2.81%至241.2元；小米﹙1810）升近3.49%至20.7元。

內房股表現造好，中國恒大（3333）升近13.8%至18.78元； 碧桂園（2007）升3.68%至9.56元；華潤置地升5.91%至34.9元。

比亞廸（1211）升9.98%，報119元。

平安好醫生（1833）折讓近9%配股集資逾78億元，跌7.36%至99.4元。

【12:00】恒指半日升273點

恒指中午收市報23549點，升273點；科指升7086點或1.57%，中午收市報109點。國指升155點或1.7%，中午收市報9436點。

比亞廸（1211）升逾一成，報119.4元。中國恒大（3333）升近15%至18.9元。

騰訊﹙0700﹚升1.58%至513.5元；阿里﹙9988﹚升3.2%至274元；美團（3690）升2.81%至241.2元；小米﹙1810）升近3%至20.6元。

滙控（0005）跌穿30元，跌0.5%至29.8元。

【11:13】「ATMX」股全線上陽

「ATMX」股全線上升，騰訊﹙0700﹚升1.28%至512元；小米﹙1810）升2.74%至20.6元；阿里﹙9988﹚升3%至273.4元；美團（3690）升2.47%至240.4元。

比亞廸（1211）升逾一成，報120.3元。中國恒大（3333）升15.3%至19元。

【10:35】比亞廸升一成破頂

恒指升478點，報23753點。科技股全線衝高，騰訊（0700）重返520元，阿里（9988）升近4%。

比亞廸（1211）升逾一成，高見119.9元，破頂。

【09:53】阿里、美團升逾2% 比亞廸衝高5%

阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾2%。比亞廸（1211）升逾5%，報114元，挑戰117元歷史高位。

【09:51】滬深股市初段上升

上證指數早段報3232點，升8點。深證成份指數報12949點，升49點。創業板指數報2580點，升17點。

【09:20】恒生指數高開273點

恒生指數高開273點，開報23548點。國指升133點，開報9415點。騰訊（0700）升1.38%，開報512.5元。阿里（9988）升1.5%，開報269.4元。小米（1810）升逾2%，開報20.5元。

恒大物業向港交所提交上市申請，中國恒大（3333）高開8.4%，開報17.88元。