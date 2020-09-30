阿里巴巴：預計2021財年內阿里雲盈利　菜鳥經營現金流轉正

在阿里巴巴2020年投資者大會上，阿里巴巴集團首席財務官武衞表示，預計阿里雲將在2021財年內實現盈利。菜鳥的經營活動現金流將在2021財年轉正。

武衛指，阿里平台上的年活躍消費者的平均ARPU是9,000元（人民幣．下同），高消費群體（大約7,000元）在阿里平台上的留存率高達98%，中高消費群體（2,000至7,000元之間）留存率則達到96%，優於中國其他電商平台。

使用阿里巴巴五項或五項以上服務的消費者，如優酷、餓了麽及高德地圖等，他們每月在阿里巴巴平台上的停留時間達到27天，粘性極高，也相當於市場上領先社交平台的水平。

張勇講三大引擎

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇，圍繞三大增長引擎，包括進一步發展數字用戶，擴大用戶在阿里巴巴數字經濟體內的消費品類及錢包份額，利用消費者洞察來擴大新供給，又指會把支付寶從「數字化支付出口（digital check-out）」升級為「數字化生活入口（digital check-in）」。

雲計算及大數據方面，將通過結合雲端解決方案及商業平台的數據智能，阿里巴巴商業操作系統幫助消費品企業達致端到端的數字化經營。同時，阿里巴巴幫助物流全產業鏈轉型至數字化及智能化運營；推動企業上雲，升級其原有的IT基礎設施，全面走向雲上協同辦公；並為各傳統行業提供構建解決方案的能力。

全球化方面，他說，全球消費者及商業正走向數字化，阿里巴巴數字化生態將繼續走向全球市場。