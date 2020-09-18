阿里巴巴憑藉「犀牛智造」成全球燈塔網絡成員

日前，世界經濟論壇（World Economic Forum）宣布「全球燈塔網絡」新增10家燈塔工廠成員，阿里巴巴（9988）憑9月16日正式對外公布的新制造平台「犀牛智造」位列其中。至此，在全球燈塔網絡總計54家燈塔工廠中，阿里巴巴成為唯一「跨界」上榜的科技公司。

《新浪財經》報道，在9月17日晚世界經濟論壇首次全球燈塔網絡年會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表達了他對新制造的觀點——與阿里巴巴的價值起點一脈相承，「我們做新制造的起點是客戶需求」。

9月16日，「犀牛智造」首次亮相。此前，這隻深耕製造業的「犀牛」已經低調潛行三年。世界經濟論壇對阿里巴巴這一新制造平台的評價是，「將強大的數字技術與消費者洞察結合起來，打造全新的數字化新制造模式。它支持基於消費者需求的端到端按需生產，並通過縮短75%的交貨時間、降低30%的庫存，甚至減少50%的用水量，助力小企業在快速發展的時尚和服裝市場獲得競爭力。」

「燈塔工廠」被視為第四次工業革命的領導者，由世界經濟論壇及麥肯錫（McKinsey）從全球上千家制造企業中考察遴選出來。寄名「燈塔工廠」，是世界經濟論壇期待領軍企業為全球製造業設定新基準，共同照亮全球製造業的未來。對企業而言，入選燈塔工廠則意味着在大規模採用新技術方面走在世界前沿，並在業務流程、管理系統以及工業互聯網、數據系統等方面都有着卓越而深入的創新，能形成快速反應市場需求、創新運營模式、綠色可持續發展的全新形態。