美國經濟｜穆迪首次下調紐約州信貸評級　美國多家巨頭宣布裁員

債券評級機構穆迪（Moody's）將紐約州的一般責任信用評級從Aa1降至Aa2，同時也下調紐約市的評級。穆迪表示，這是該公司自1990年6月以來首次下調紐約州的評級，評級展望穩定。

據外媒報道，紐約州的債券評級被穆迪下調一檔，是30年來的首次降級，反映了新冠肺炎（COVID-19）疫情對該州經濟引擎紐約市和全美最大運輸機構大都會運輸署（MTA）的影響。

穆迪說，「儘管對大流行的公共衛生響應讓紐約市的感染率降至大城市中最低之列，但持久的經濟後果很可能在全國屬於最嚴重之列，要求紐約市、MTA和紐約州進行重大財政調整。」

美國疫情形勢仍舊不容樂觀，衝擊經濟。（新華社）

紐約州已經表示，如果沒有更多聯邦援助，將不得不削減對城市和學校的80億美元援助。

另外，疫情下，美國多家巨頭宣布裁員。迪士尼（DISNEY）9月29日表示，由於加利福尼亞州主題公園長期關閉，迪士尼將裁員28,000人。美國化工品牌陶氏公司（Dow Chemical Company）也宣布將削減6%的人力成本，但沒有披露具體的裁員數字。美國第二大煉油公司馬拉松石油（MRO）也於日前宣布，將在公司內展開廣泛裁員，馬拉松石油已經於8月起關閉加利福尼亞州和新墨西哥州的煉油廠，目前已經裁員800人。

著名服裝品牌Ralph Lauren宣布在全球裁員15%。國防和航空航天巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）宣布裁員1.5萬人。截至9月16日，紐約古根海姆博物館已解僱了11%的員工。美國零售巨頭柯爾百貨（Kohl『s）正在裁員15%。戴爾公司（Dell）9月14日通知員工將裁員以削減成本，但具體數量不明。