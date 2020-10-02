Tesla年內第二次大幅降價　中國製Model 3最低24.99萬人民幣

在2020年第四季度的首日，特斯拉在中國市場又突然降價，而且降價幅度很大。據中國網媒網易財經10月2日報道，根據特斯拉﹙Tesla﹚中國10月1日發布的消息，中國製造Model 3標準續航升級版補貼後售價為24.99萬元人民幣 ,中國製造Model 3長續航後輪驅動版補貼後售價30.99萬元。

同時，特斯拉中國宣稱，得益於先進的軟件技術和效能優化，更新後的Model3標準續航升級版的續航里程獲得了20公里以上的有效提升，國標工況法下綜合續航里程達到468公里，最高時速225公里/小時，百公里加速時間為5.6秒。享受同等的整車質保和電池質保（整車質保：4年或8萬公里；電池質保：8年或16萬公里）。

特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（路透社）

值得注意的是，這已經是特斯拉繼2020年5月1日後年內的第二次降價。此前，Model 3標準續航升級版補貼前售價由32.38萬元降價至29.18萬元。在享受2.025萬元的新能源車補貼後，到手價低至27.155萬元。

最新數據顯示，2020年8月中國純電動車型銷量為7.7萬輛，按年上漲127.6%，銷量佔比88.1%，較上月上升了1.2個百分點——這意味著，純電動車型仍佔據著中國新能源車的主要市場份額，而在這其中，特斯拉中國產Model 3繼續蟬聯銷量冠軍，銷量11,542輛。

在中國市場的喜人業績，讓特斯拉在第二季度交上了一份亮眼成績單。財報顯示，截至2020年6月30日，特斯拉總營收為120.21億美元，較2019年同期的108.91億美元增長了10.3%；歸屬於普通股東的淨利潤為1.2億美元，而2019年同期虧損了11.1億美元。

特斯拉方面曾表示，「上海超級工廠產量的進一步增長，使得本地製造Model 3的利潤率得到大幅改進。上海超級工廠的毛利率水準已接近美國製造Model 3的水準。」