安捷證券：上調阿里巴巴目標價至307元　領先收入增長及盈利能力

安捷證券發表報告，指阿里巴巴（9988）有全球領先的收入增長及盈利能力，穩健的現金流為公司持續的全生態競爭力擴張提供充足的安全邊際，上調目標價至307港元，對應2021年Non-GAAP市盈率37.5倍水平。

阿里上周舉行投資者日，提及阿里雲將在2021財年內實現盈利，菜鳥亦將在2021財年錄得正經營活動現金流，成為市場驚喜。

安捷：阿里雲具高競爭壁壘

安捷證券表示，作為亞洲和中國最大的雲IaSS服務廠商，阿里雲計算高價值客戶逐年增加，截至2020年6月，阿里雲共有超過300萬付費客戶，客戶群體覆蓋60%以上的A股上市公司。

該行指，疫情將加速中國雲市場的發展，阿里雲作為國內雲計算龍頭企業，在規模、研發能力、行業經驗方面均具備高競爭壁壘，將充分享受國內及一帶一路背景下雲計算高速增長的紅利，隨著規模優勢的體現，2021財年阿里雲業務板塊將有望實現盈利。

線下業務穩健增長

該行又指，阿里其他國內零售業務，包括天貓超市、盒馬、進口直營和銀泰等線下商超，已成為阿里中國零售業務板塊最強勁的驅動因素，受益於阿里經濟體線上線下聯動的溢出效應以及高效完備的履約基礎設施支持，公司線下業務將獲得穩健增長，盈利能力將逐步凸顯。

該行又認為，通過超級直播、超級短視頻、超級互動等創新商業化產品的推出，以及公司包括數據流、資金流、物流等基礎設施的進一步完善，公司線上零售業務整體貨幣化率亦將持續改善。