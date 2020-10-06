價值投資失靈？　陳惠仁：是一種投資心態　不是方法｜財經加零一

恒指首三季跑輸外圍股市，惟個別成長股愈升愈有，「贏家通吃年代」，買賣股票似乎已經「成為信抑」，市夢率比市盈率更重要。大正資本（Chartwell Capital）創辦人兼投資總監陳惠仁，當年曾參加股神巴菲特的巴郡周年大會，發現價值投資理念的美好，惟近年市場開始質疑這種投資心法，未來究竟是繼續「價值投資」，還是簡單「不問價」，「ALL IN」龍頭企業即可？

陳惠仁今日（6日）出席《香港01》財經節目「財經加零一」，討論資金泛濫的大時代，投資者要如何部署。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

陳惠仁於節目中表示，「價值投資」不是一種投資方法，而是一種投資心態，重點是要股票要「平買貴賣」。他舉例說，近期有不少股票都跌到新低，認為價值股已跌至極端水平，與增長股差距有望收窄，「唔知幾時回歸，但持有一些高息的價值股卻不怕等，一啲高息口的價值股票，有7至9厘回報，股價反彈亦有回報，都係價值投資的一種。」

他又指，由2010年至2019年，亞太區增長股的股價增幅為103%，但價值股僅1％，投資者如何將一隻股票定位為「價值股」？是市帳率，還是市盈率呢？他又指，近期銀行股亦成為了「價值股」，「但呢個定位係咪否岩呢？點定位價值股與增長股，是有好大問題。」

他亦於節目中提到，當年寄信到股神巴菲特的巴郡，有幸訪問巴郡旗下不同的基金經紀，從他們身上學習到的東西，以及將經歷集結成書的經歷。↓↓↓點擊睇片↓↓↓