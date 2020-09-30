富事高霍羲禹：香港推行破產保護法進度滯後｜財經加零一

「新冠肺炎」疫情持續，市場擔心經濟陷入大衰退，企業退閉。究竟「疫市」下企業又如何自救？單靠政府的援助又可支撐多久？訂立破產保護法，又是否可協助企業有更多時間渡過難關？

富事高諮詢（FTI Consulting）財務諮詢及企業重組部資深常務董事霍羲禹出席今日（30日）下午5時的《香港01》財經節目「財經加01」，討論疫情下企業的前景。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

霍羲禹表示，支持推行破產保護法，全球多個主要金融中心都已有破產保護法，只是香港在這方面較滯後，香港在1996年曾倡議此法，至今24年，每次一到特殊時期，例如沙士、金融風暴這些時間，人們就會重提立法，但很多次因為香港經濟快速回復，就沒有人再討論。

霍相信今次是一個很好的時機，再提出來推行破產保護法。他指，破產保護法最大的爭論點在於員工權益，以往討論此法時，勞工界一方堅持當公司一進入保護法，所有員工的權益就要即時支付，但商界一方會反對，因為公司一定是出現了問題，才需要保護法以進行重組。

他認為破產保護法的設定，不應該是要公司即時支付所有員工的權益，因為若果如此，剩下來可供公司營運的資金未必多，甚至是無錢，如此情況下，公司不如直接清盤，就毋須再行保護法。

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