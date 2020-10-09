出租汽車牌照制度落後　Uber：若有改變願領牌｜財經加零一．精華

新冠肺炎疫情持續，本港經濟轉差。疫市下不少行業紛紛出裁員潮，有人選擇投身「網約車」司機或外賣員，不過汽車共乘服務在香港一直都未取得合法化，對相關平台的生意亦受影響。

Uber香港區總經理鍾志霆今日（９日）出席《香港01》財經節目「財經加零一」，討論Uber在香港的經營情況，以及Uber與政府及的士業界之間的分歧。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

鍾志霆於節目中指出，現時香港的出租汽車許可證制度落後，主要是第一：只有1500個牌照；但Uber已經有約14,000個司機；第二：車輛價值要逾40萬元，他反問為何要逾40萬元，是否會令交通比較安全？

第三：申請牌照時要證明市場有需求，他認為這項條件好主觀，暫時未知如何滿足；而最後：即使取得牌照，每程都要用紙筆紀錄相關行程。他笑言，在電腦、雲端技術的年代，相關要求是「好落後」，直言若果條件有改變的話，公司願意領取牌照。

他又提到，五月份時曾宣佈考慮將亞太總部設於香港，但條件是立法規管共乘汽車業務方面需取得進展。據他了解，當時政府有聲音覺得方案不錯，對香港有好處，可惜雙方最終未有坐下，討論如何解決目前情況。