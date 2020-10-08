螞蟻上市前或遭美「封殺」　黃敏碩：料不影響投資者對其熱衷

據《彭博》報道，美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊 （00700） 旗下的電子支付平台於美國運作。螞蟻集團即將於中港兩地上市的消息，一直受眾多投資者關注，現時正進入最後階段，若然美國最終出手，會否影響資者信心？散戶又應該如何部署？

《香港01》於上午11時，與寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩，分析螞蟻集團的前景，同時亦會研究，「北水」明日（9日）正式復工，對大市的走勢有何影響。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

黃敏碩於節目中表示，螞蟻集團以內地業務為主，若美國最終出手，只會令當地業務發展受阻，因此相信，今次傳聞不會影響投資者對其IPO的熱衷，而且已經作出事先披露，上市後亦未必對股價有大影響，「好似騰訊亦有呢方面問題，但若果核心業務做得好，對股價都有支持，有反彈。」

黃敏碩於節目中，分析螞蟻集團的前景。（受訪者提供）

不過他同時建議，散戶可考慮於螞蟻集團正式上市後，才於市場買入股份，或比用孖展抽新股好。他解釋，是否抽新股睬考慮其招股價外，亦要考慮貨源問題，據他所知行內人士及機構投資者等都在「搶貨」，因為建議散戶在公司正式上市後，市場理順後才購入，「有心唔怕遲，只要佢有實力」。他又舉例，京東（9618）上市前市場都不太熱炒，但業績公布後，因表現理想，股價才有炒作。

另外，黃敏碩亦於節目中拆解恒指的後市走勢，估計指數重點9月份的低位機會不大，同時又分析了新股、物管等股份的前景。↓↓↓點擊睇片↓↓↓