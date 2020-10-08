美禁香港製造標籤｜紅A：美國訂單僅佔2%　已在禁令生效前出貨

美國11月9日將禁止香港生產商品使用「香港製造」標籤，本地老牌塑膠家品品牌紅A母企星光實業業務拓展總監梁馨蘭表示，紅A來自美國訂單只佔約2%，公司已在禁令生效前把產品出貨，相信有足夠時間處理更換產地認證事宜。她又指出公司的出口客戶均是合作了10年以上，主要是東南亞客戶，如泰國、台灣等，深信只要紅A繼續專注做好產品品質，同時與時俱進，不斷創新，便能維持到客戶的信心。

疫情期間，紅A的發展步伐未有停滯，梁馨蘭說公司生意錄單位數字跌幅，不過網店銷售額則增長2倍，增幅為歷年來最多，當中最好賣的產品是衣服箱、防潮箱、膠購物車，未來會在網店上推出更多限定產品，以及使用推廣優惠和折扣吸客。

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開概念店冀加強知名度

新冠肺炎疫情使本港多個展覽取消，為了使客人能夠親身瀏覽產品，紅A便在上月中旬以短租形式開設首間概念店，該店位於中環威靈頓街，店舖面積500多呎，用作展示產品，暫會開店至明年1月。梁馨蘭透露，該店是公司老板旗下的舖位，因上手租客遷出，又未有新租客承接，故公司便用作開設概念店，期望設店可助公司加強品牌知名度，並且吸納更多25至35歲客戶，擴闊客戶年齡層。

該店除了出售紅A的塑膠家品，也有售賣家電，包括：意大利品牌MARCATO手動壓麪製麪機；意大利品牌Ariete的熱水壺、攪拌機及多士爐。梁馨蘭稱現時紅A有與20多個廚具及家電品牌合作，獨家代理品牌有8至10個，而企業客戶與零售客戶的佔比是7:3，公司將會繼續引入更多中價位小家電，以增加零售客戶佔比。