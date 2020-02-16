【香港回憶】紅A塑膠杯到雲石杯　細數那些年陪伴港人的生活百貨

香港有句話：「行橋多過你行路，食鹽多過你食米」，我們這些經歷數個「十年」的香港人，有幸有不幸。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港家居生活文化歷史：從裕華、永安、三越、連卡佛、到G.O.D.、MUJI、Francfranc和MINISO」，刊於01撐場】

幸運的地方是什麼都見識過，所謂「鬼老就靈」。售貨員費勁推銷：「這是最流行的束腳褲，買吧？」我說：「60年代的原子褲便是這個樣子！」髮型師問我要不要剪「剷青頭」？我答：「好人好者，為什麼要剪一個黑白電影『十兄弟』的兩截頭髮？」回應老氣橫秋，像德古拉翻生。

不幸的地方，如電視奇才甘國亮說過：「我們這個年紀，什麼都試過，還有什麼可以提起興趣？」朋友約去北海道二世古賞雪，我說：「一早去了，八十年代二世古的雪和今天的有分別嗎？」有人教我去曼谷吃鮑魚，敬謝：「小時候，吃喜酒的鮑魚，已是小孩子的拳頭那般大。」

歷盡滄桑。以刷牙的漱口盅為例：六十年代，以搪瓷製造，印上牡丹花圖案。七十年代，大家改用「紅A牌」塑膠杯。八十年代，貪慕虛榮的我，會買「連卡佛」的雲石杯。到了九十年代，「無印良品」在香港登陸，改買簡約的銻杯。到了今天，返璞歸真，隨便在「Pricerite」買個玻璃杯了斷。

數十年前，香港人緊張衣履是否好看，有云「先敬羅衣」，而家居用品，都不計較品味，以「實用」為主；最奇怪是到了今天，情況沒有多大改善，看過有些豪宅，為什麼用「日本城」的東西？沐浴細軟，好歹應該放一個「The Body Shop」或「Kiehl’s」的系列，驚見花王洗髮精。有朋友的洗手間擺著「LVMH」旗下「Fresh」的名貴產品，但是只放不用，消耗的，還是躲在櫃內的「Dove」乳液。家居生活用品反映一個地方的文化，感情上，它們細訴過去，一個家的日子。

「實用」和「好看」的分界線，無情地鮮明，「一分錢，一分貨」，就是了。但是，「好看」和「療癒」用品的分別，前者是為了面子，東西愈貴，愈代表地位，而後者，恐怕是由於我們疲憊或孤單，當觸摸一件家裏的美麗用具，感受到一絲「小確幸」。香薰蠟燭受歡迎，是因為房間的琥珀味道，讓人們覺得幸福；我家裏放了一個溫泉小木桶，從京都搬回來，從沒浸過，可是每晚看到，靈魂便飛到寧靜的草津溫泉。

外國人注重家居生活文化，已有數百年的歷史，中國人自清末，掙扎於一個「窮」字，吃都不夠，講什麼生活情趣。到了今天，有些人住在政府房屋，願意花錢買Benz大車，也不願意佈置家居。唸小學時，我經過中環皇后戲院(今天的陸海通大廈)後面，有一攤檔，專售外國雜誌，其中有本家居刊物，叫「Homes & Gardens」，人家在1919年，已談如何夢幻地美化住所。當時，香港人還是稱浴室做「廁所」，只是大小方便的地方，偷看這本雜誌，簡直不敢相信外國有這樣漂亮的房子。到了中學，同輩家裏有錢，他們家居的佈置有兩種：第一種是中式的「古色古香」，什麼書畫屏風、雲南大理石餐桌、酸枝家俬、雪白的潮汕抽紗檯布，還被一塊茶色玻璃壓著；第二種是模仿文藝復興的佈置，石膏浮雕、金漆梳化、水晶吊燈，但是被港式鐵窗花枝出賣，廁所馬桶也是「American Standard」牌子，香港的環境不是歐洲氛圍，不可把橘子帶過淮河。

60年代，香港有兩個 parallel worlds (平行世界)，一個屬於英國人，一個是本地人；本地的家居用品和外國人的比較，「蚊髀和牛髀」，相形見絀。中國人的廚房、浴室東西，只去北角春秧街「小上海」的缸瓦舖打發：家家戶戶有一個難看的黑鐵鑊、一個給老人家「放飛劍」的痰罐、床邊有把大葵扇、洗菜用的竹筲箕，噢，還有通渠用的長鐵鉗、草掃把、雞毛掃、米缸……今天回望，那些東西老土但是浪漫。

70年代，香港人的生活改善了，願意花錢添置家居用品。當時有兩批人，傳統的，會去國貨公司，例如中環閣麟街附近的大華國貨公司、灣仔莊士敦道的新中華國貨、北角仍然存在的華豐國貨；九龍方面，最著名是佐敦道的裕華國貨、近旺角山東街的中僑國貨(已結束營業)，最難忘是那些印上「萬壽無疆」的瓷碟和五花八門的熱水壺。喜歡大路「洋貨」的會去上環的永安和舊先施百貨(即今天的南豐大廈)、彌敦道的瑞興百貨、旺角的大大百貨(今天聯合廣場所在)。大家想擁有的，當然是已有200多年歷史的德國孖人牌不銹鋼刀、法國De BUYER鍋具。

80年代，大學畢業後，我搬離家獨立生活，像自由小鳥，為自己的小天地佈置，當時亂花錢，想享受從未擁有過的東西。

彼時，香港人眼角高了，國貨公司售賣的東西視為古老，誰還在家裏穿塑膠拖鞋、放一件烏蠅拍；而西洋舶來品又太貴，於是日本「生活雜貨」(這個日詞太美麗)乘勢進攻香港，前後來了多家日本百貨公司，像衣服受熨斗壓著，蒸氣般熱，大家買個不亦樂乎。在太古城有UNY(今天的APITA)、康山有JUSCO(吉之島)(今天的AEON)、銅鑼灣兵家必爭之地有Sogo(崇光) 、大丸(Daimaru)、明珠戲院對面的松坂屋(Matsuzakaya)、三越(Mitsukoshi，即現在的希慎廣場)、金鐘太古廣場有高檔的西武(Seibu，他們把年青人的生活潮牌「Loft」帶來香港，大家還記得他們特大的鮮橙色膠袋嗎？)；尖沙咀有伊勢丹(Isetan, 即喜來登酒店的旁邊)、東急百貨(Tokyu)，即今天Victoria Dockside所在地，他們把日本百年品牌Swans的泳鏡帶來香港)；新界方面當然是沙田的西田和新城市廣場的八佰伴(Yaohan)。悲哉日本百貨，今天在香港還留存的，只有Sogo百貨，老闆不再是日本人，再沒有獨特的東洋味。那個年代，有四種不能不買的精緻日本百貨：焗漆的碗碗碟碟、黑白灰色的塑膠用品、漂亮廚房圍裙和大大小小的新派油鹽瓶。我放棄了青花米通飯碗，去「新大丸」(今天的銅鑼灣加寧街) 買了一套日式碗碟，用到現在，依然滑溜。

迷人的香港過去是一個俏麗美女，不過一天比一天消瘦，此刻，突然擰轉身子，跑得很快，失跡了。我失落地告訴年輕的路人，我們曾經有這個美女，他問：「才剛剛到來，未見過美人。」

今天律師多如社工，老百姓找律師容易了，我們年代的律師是精英，出沒地方多以中環為主，於是我們買家居用品，便是附近的百貨店，現在這些地方都完全消失：石板街旁邊1850年創立的連卡佛(Lane Crawford)(還記得它入口的巨木推門)、它對面的龍子行(Dragon Seed)，聽說和連卡佛一般老，還有時裝名牌Joyce，亦賣過時尚家居用品，雪廠街的印刷行，內有一層專賣英美等地的雜貨。龍子行的東西很「貴氣」，還記得他們實木的垃圾桶、浴室用的玻璃手推車和皮造的紙巾盒。今天，留下的，只有1950年開業的公啟行(Kung Kai Hong)，它專售外國餐桌用品，店舖已很古舊，不過，經常看到有文青去文咸東街「朝聖」。現在，說中環有家居雜貨賣，似天方夜譚。

香港家居生活用品的沉悶期由2000年開始，那時候，香港的「昔日光榮」已見滑落。2003年更有「沙士」疫潮，新的百貨公司不來，舊的一家家倒閉，我們這些生活潮人，只好「禮失求諸野」，飛到東京大買特買，當年大阪仍然落後，老店如阪神(Hansin)和阪急(Hankyu)，毫不吸引。

去到東京，簡直是「迷失樂園」，拿回香港的家居用品，總是別人沒有的。去新宿(Shinjuku)的丸井(Marui又稱0101)百貨買日本版Paul Smith浴室擺設、上野(Ueno)的藥妝用品、日暮里(Nippori)買種花鐵具，接著去淺草(Asakusa)的合羽橋，假裝廚師，大搖大擺看專業廚具。我連日本的衣架、拖鞋都買，一箱箱寄回香港。

0101。（作者提供）

日本的東西買膩之後，戰場擴展至西方，倫敦的Selfridges、Liberty…… 雪梨的Myer、David Jones……紐約的Macy、Bergdorf Goodman都要去。他們的生活用品，是香港買不到的，而且東西隨時比香港便宜，他們最精采是聖誕樹的裝飾、古典鬧鐘、護理皮革的accessories等等。不過，對紐約的印象認真普通，兩次郵寄東西回港，都被偷去。

Liberty。（作者提供）

談起外國生活用品，不能不提「宜家」(IKEA) 和「Habitat」：在80年代，宜家只是幾個香港老外代理的小店，位置在灣仔芬域街和告士打道交界，只有四十多平方米，他們最受歡迎的，是北歐的現成地毯，誰料它今天在香港，成為最受歡迎的超級牌子。至於Habitat家居用品，創立於1964年的英國倫敦，在80年代，曾在尖沙咀海運大廈出現，可惜市場定位不高不低，捱不過去；數年前，Habitat再次在銅鑼灣皇室堡現身，後來店舖又不見了。

IKEA。（作者提供）

提及香港家居生活的文化歷史，要講講我們香港的「市寶」：「G.O.D.」(住好啲)及「上海灘」(Shanghai Tang)，創辦人都是名人的後代。在1996年，做建築師的Douglas創立了G.O.D.，賣香港懷舊家居用品，最記得他們的產品用了香港六十年代的「分類廣告」做設計，包括色情指南，甚具玩味，高峰期在銅鑼灣富豪酒店，擁有自己的商場，但是後來「縮細」經營。上海灘是鄧永鏘1994年在香港開店，玩上海復古風，輝煌時期，在紐約也有分店；他們畢打街的店舖，曾經有生活用品部，最愛他們薑花空氣噴霧，可惜，鄧氏在2017年離世。

Shanghai Tang。（作者提供）

今天，生活不講究文化的，光顧「用品超市」如日本城、實惠家居，當然談不上品味。講究品味的人，要去日本潮店，如簡約的「MUJI」(無印良品)和時尚的「Francfranc」，價錢適中，擁有自己的獨特設計，最近看到Francfranc 有按摩器賣，現代人生活進步，按摩器也成家居用品。奇怪，以「創意」為主的生活用品店「Tokyu Hands」，並沒有來到香港。在日本，上述三個生活文化品牌，鼎足而立。如想要買「Tokyu Hands」，不用飛去日本，可以飛台北，那裏有分店。

最近，異軍突起的是一家叫「Homeless」的店，代理歐洲用品，聽說荷蘭的Miffy公仔，是他們的熱賣；十多年前，它在中環歌賦街開業，老闆從年輕人也變了「中佬」。內地品牌，如「MINISO」和「NoMe」(將軍澳有分店)，也開始進軍香港，東西非常便宜，品味也不差，是否耐用，有待觀察。

香港「AEON」最近發功，引入一個生活品牌叫「HÓME CÓORDY」，日本的，東西超級便宜，有些十元八塊便可交易，難以置信。

本人老僧入定，物質慾漸在放下，再亂買「身外物」，像手臂沾上醬油，抹去只添麻煩。家裏的東西，也不想更替，因為它們是回憶的情意結，數十多年前的戰利品，恐怕要變成陪葬品。

有時候，在亂想：數十年後，香港的生活雜貨，會是誰領風騷？誰又會像我一樣，把香港家居生活文化故事寫下來 ?

內容提供：李偉民

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）