晨星料股市第四季橫行　美限制螞蟻及騰訊支付影響不大

Morningstar（晨星）發表《亞洲股票第四季度展望報告》，晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，隨著市場消化美國大選的不確定性，預期大市在第4季出現橫向走勢。該行又留意到美股價值型股票有資金流入跡象，此趨勢或將在未來六個月在亞洲市場出現，業績前景亦有望改善。

陳麗子指，美國聯儲局繼續維持低利率將有利股市表現，低利息亦可能會刺激支出或投資。目前中國人民銀行保持較鷹派立場，認為其利率下限將有助中國內地銀行，及以緩慢步伐推動中國經濟復甦。

美限制螞蟻及騰訊支付的影響不大

報道指美國考慮就螞蟻及騰訊（0700）支付系統推限制措施，晨星高級股票分析員譚綺蘅指，螞蟻於海外業務佔比在5%以下，美國市場的收入貢獻更少，其與早前海外版微信的限制相似，而螞蟻及騰訊的支付業務的收入，貨幣化率和市場機遇都來自中國，故認為影響不大，不需要太擔心。

料電商、濠賭、房地產復甦

重點行業方面，晨星預計雙十一將帶來激烈的市場競爭，有望在第4季推動阿里巴巴（9988）及京東（9618）等電商增長，而澳門博彩需求或在第4季逐步回升，而非V型反彈，推薦澳博（0880）。

金融及房地產板塊，料資產質素問題持續受關注，隨封鎖措施逐步放寬，料房托和房地產公司可在短期內復甦，推薦工行（1398）、新地（0016）等。