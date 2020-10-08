強積金回報｜9月人均帳面蝕5138元　駿隆︰捕捉板塊及長線投資

環球股票市場在9月份普遍回調，駿隆公布，9月強積金人均帳面蝕5,138元。月內，強積金綜合指數回報跌2.2%（見下表），其中股票基金指數跌3.8%，混合資產基金指數跌2.1%，固定收益基金指數跌0.1%。

但今年首9月，成員人均仍錄3,727元的正回報。期內，強積金綜合指數回報升1.6%（見下表），其中股票基金指數升0.2%，混合資產基金指數升2%，固定收益基金指數升1.9%。

駿隆強積金數據。

籲投資者做功課 捕捉好板塊

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，全球央行及政府均採取大規模量寬及補貼經濟政策，美聯儲資產負債表維持於約7萬億美元高位，令熱錢流入投資市場，追逐更佳回報，並偏好新經濟股和高質素債券，導致市場兩極化，故捕捉到好的板塊或基金，投資回報會更佳。

他指，兩極化現象在未來會持續，不同板塊表現差距會愈來愈大，籲投資者多做功課，留意市場和板塊走勢，「以前買地區就得，現在還要看板塊情況，和基金經理的表現和選股」。

強積金長線投資 不鼓勵頻繁轉換

由今年第2季開始，強積金資金不斷從高風險資產（股票基金及混合資產基金）流出到相對較低風險的固定收益基金；但駿隆強積金綜合指數第2季回報高達10%。資金流動情況在8月開始逆轉，但駿隆強積金綜合指數9月回報則為負2%；反映強積金用戶轉移基金的決定相對於市場表現有所滯後。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，今年第2季及第3季，市場避險情緒仍較高，不幸地，成員轉移基金的做法錯誤，因強積金市場在此兩個季度強勁反彈，成員的行動滯後，享受不到淨回報。陳銳隆亦指，強積金屬長線投資，不鼓勵成員頻繁轉換。