平治計劃10年內　削七成內燃機車型

梅賽德斯·賓士（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒公司（DAIMLER）表示，未來新發展戰略將在電動車、汽車軟件等領域加大投入和開發，減少企業運營支出，提高盈利水平。

綜合媒體10月9日報道，2020年以來，新冠肺炎（COVID-19）疫情對汽車產業造成重創，加上轉型壓力，不少車企在戰略上進行了調整。

平治計劃固定成本5年減少超兩成。（Reuters）

戴姆勒公佈的平治新發展戰略中，希望通過減少企業運營支出等手段，提高盈利水平。更為重要的是，至2030年，在電動車型佔新車銷量一半以上份額的同時，平治在內燃機車型上的投資將迅速減少，傳統內燃機車型的數量將減少70%。

數據顯示，三季度平治乘用車全球銷量約61.4萬輛，按年增長3.9%，為2020年以來首次按年增長，中國市場的銷量佔比達到36.42%。而且，2020年前9個月，平治乘用車全球銷量按年減少10.2%，但中國市場銷量逆勢增長8.3%。

平治希望改變營收來源的現有結構方式，從服務到配件業務，以及OTA遠程無線升級到訂閲服務都被認為是創新收入的來源。平治計劃至2025年，擁有2,000萬輛完全互聯的車輛，這種持續增長的互聯業務也被視為未來重要的盈利機會所在。

平治宣布將基於即將推出的大型純電車型EVA平台發佈4款全新純電動產品。在汽車軟件領域，平治將推出新的操作系統。據悉，該操作系統由平治內部研發，預計在2024年發佈。又稱，將在2025年前將固定成本、資本支出和研發支出在2019年的基礎上削減20%以上，以在電動汽車投資不斷增加的情況下提高利潤。通過增加和延長材料成本的節省為目標，可變成本較2019年將每年淨下降1%。