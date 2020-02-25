武漢肺炎｜疫情拖累全球經濟　多個行業備受衝擊

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情打擊中國製造業供應鏈，全球跨國企業亦無法獨善其身。疫情同時引發投資者憂慮，市場亦變得更加動盪。 各國企業相繼出現問題，航空及汽車業更是大受打擊，這亦解釋到為何道指行業板塊中，這兩大領域跌幅最大。業界指出，中國汽車銷售已急跌92%；國際航空運輸協會指全球航空公司收入料減290億美元（約2262億港元）。不止如此，蘋果公司及消費品行業亦將迎來嚴峻的挑戰。

武漢肺炎：疫情令民眾外遊意欲大減，航空業首當其衝。圖為2月23日曼谷機場的旅客。（AFP）

航空業

民眾對疫情的恐懼令外遊意欲大減，加上不少國家宣布封關等政策，航空業可謂首當其衝。國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）上周已警告，疫情會導致亞太區旅客人數下滑，區內需求恐大跌大減13%。

協會預料，全球航空公司收入今年可能減少約290億美元。受疫情影響，新加坡航空（Singapore Airlines）及國泰等亞洲航空公司正削減航班，在亞洲之外，法荷航空集團（Air France-KLM Group）及澳洲航空（Qantas）都已發出盈警。

武漢肺炎：疫情令民眾外遊意慾大減，航空業首當其衝，澳洲航空（圖）已發出盈警。（AFP）

汽車業

中國是全球最大汽車市場，可想而知疫情如何打擊汽車業。中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）數據顯示，2月上半月汽車銷量按年大挫92%。如此大跌嚴重影響全球汽車業。

平治（Mercedes-Benz）母公司德國戴姆勒（Daimler）在年度報告中指出，疫情可能導致中國經濟增長顯着下降，將影響銷量、生產、採購及供應鏈。英國汽車品牌積架越野路華（Jaguar Land Rover）亦表示，疫情可能會令全球其他地方的組裝線不久後面臨生產問題。

不少汽車製造商都使用中國製零件，隨着中國廠房關閉或產能下降，全球其他地區的生產線預計將缺少必要的零件。

武漢肺炎：隨着中國廠房產能下降，全球汽車生產線預計將缺少必要的零件。圖為2月24日，一名戴上口罩的工人在上海一家工廠，製作汽車座椅。（AFP）

中國一直是科技巨擘蘋果公司的重要市場。蘋果公司2月17日指出，受到疫情打擊，截至2020年3月底的季度收入，難以達到原來預測。

公司指出，因iPhone主要代工生產基地是在中國，縱使生產已重新啟動，可是產量受到疫情影響而嚴重放緩，導致供應短期內受影響。公司又指出，大部分中國分店臨時關閉或有限度服務，預期對產品銷售帶來衝擊。

iPhone 最大的組裝工埸鄭州富士康亦無可避免受到影響，公司指出，疫可能會打擊公司收入，並會「謹慎」看待中國廠房復工進度。

武漢肺炎：蘋果公司指出，受到疫情打擊季度收入難以達到原來預測。圖為一名戴上口罩的男子，2月22日在北京蘋果商店外。（AFP）

零售業

德國運動品牌Adidas表示，自1月25日農曆新年以來，公司在大中華區業務較去年同期銳減約85%。疫情導致公司大量門店停業，繼續營業的門店客流量亦大幅下降。

寶潔（P&G）上周就指出，中國是公司銷售和盈利的第二大市場，供需被疫情打亂，可能對首季業績構成「實質」影響。《紐約時報》（The New York Times）報道，寶潔在中國的387家供應商，恢復營運都面臨困難。

武漢肺炎：疫情導致Adidas大量門店停業，圖為在2020年1月30日拍攝的這張文件照片中，戴上口罩售貨員在北京一間分店等待顧客。（AFP）

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如何應對疫情影響？

不少跨國企業及大型企業亦因應疫情作出應對。在日本，當地最大電訊商NTT Docomo向公司20萬員工推出「在家工作」（Home office）等政策，以防止他們受感染。

疫情亦令一些國家意識到「過度依賴」中國的問題。法國政府敦促當地企業重新評估對中國原材料及零件的過度依賴。

英國《衛報》引述網上交易公司IG首席市場分析師Chris Beauchamp指出，投資者已摒棄疫情會被完全遏制的想法，並預計會有更多病例及死亡。這意味疫情將產生更大影響，並需對受影響的經濟預測進行修訂。

信安環球投資（Principal Global Investors）首席策略師沙阿（Seema Shah）認為，疫情在中國以外擴散，將對歐洲供應鏈及消費者需求更受壓。若傳播加快，更可能有一波企業發盈警的浪潮。