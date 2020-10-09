離岸人民幣衝破6.7　盧楚仁盤點兩大利好因素　惟提醒升勢見尾聲

人民幣匯價今年第三季創出近十年最強的單季走勢，期內兑美元大漲4%。踏入第四季，人民幣升勢未止，經歷國慶及中秋長假期後，今日（9日）內地股匯市皆復市，人民幣中間價大幅上調305點，報6.7796。離岸人民幣兌美元更升破6.7，曾高見6.6976，創去年4月以來新高。

內地長假期、特朗普選情、人行逆回購、減息降準預期成為人民幣走強的因素。（資料圖片）

長假期後人民幣創年半新高

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁稱，人民幣走強兼跑贏貨幣市場，主要受惠兩大因素推動。其一是近日內地經歷十一國慶長假期，停市數天，而期內美元略為受壓，故此今日一次過反映，拉動人民幣升穿6.7。

至於另一原因是與特朗普有關，盧楚仁認為市場預期美國總統特朗普將會連任失敗，中美貿易戰有望結束，而且預期美國日後對華態度會較為放鬆，有利人民幣回到貿戰爆發前水平。

除了上述兩大因素外，由於人行今日不進行逆回購操作，有5,600億元人民幣逆回購到期，單日淨回籠規模創近8個月最高。而近期市場亦預計人行今年減息降準的機會不大，故人民幣走勢偏強。

由於歐洲貨幣受寬鬆政策走弱，美匯指數短期或見反彈。（路透社）

在岸人民幣6.66有阻力 美匯或彈至94.74

事實上，人民幣升勢急劇，人民銀行官員已經十分關注。盧楚仁坦言，貨幣升勢或跌勢過急皆非好事，可以預期人行隨時干預貨幣走勢，可能透過口頭干預，又或者是通過放鬆銀根，加大資金投放令人民幣降溫。他估計，人民幣的升勢已近尾聲，料在岸價於6.6684應有阻力。

美元方面，近日美匯指數於93至94窄幅上落。盧楚仁坦言，美元短線見底，未來走勢未必太弱，事關歐洲央行行長拉加德表示要令增加通脹水平，市場預期歐央行傾向寬鬆政策，而澳洲央行早前亦繼續讓利率維持低位不變，故此美元兌其他主要貨幣可謂「海軍鬥水兵」。盧楚仁相信大選會令股匯持續波動，但傾向睇好美元有短線反彈，美匯或高見94.74。

除了美元有所反彈，盧楚仁亦睇好日圓走勢。由於不明朗因素增加，資金流向避險資產，當美元走強時，「千祈唔好沽日圓」，因為避險資金一旦走向美元，日圓亦會走上，然而黃金則會暫時失去避險作用。