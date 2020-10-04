人民幣創下自2008年以來最大單季漲幅　分析指三大原因推升

業內人士分析指出，人民幣匯率穩步走高是因為人民幣資產吸引力提升、中國經濟復甦進程快於預期。

10月1日，離岸人民幣對美元匯率升破6.74關口，最後報價6.7365，是2019年5月以來的首次。而在剛剛過去的三季度，在岸人民幣兌美元漲幅達到3.89%，為2008年第一季度以來最大單季漲幅。

與此同時，人民幣儲備規模在全球外匯儲備結構中佔比持續刷新高。根據國際貨幣基金組織（IMF）最新數據顯示，2020年二季度，人民幣外匯儲備總額實現連續六個季度的增長，在全球外匯儲備佔比升至2.05%，刷新歷史高點。

中國經濟在疫情之後穩步復甦，為人民幣升值提供了重要支撐。（新華社）

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，人民幣升值的原因有三個，一是美元指數一直下滑，二是中國經濟韌性好，三是人民幣和中國經濟前景獲得國際投資者重視。

《華爾街日報》稱，Thornburg Investment Management總裁兼首席執行官布萊迪（Jason Brady）稱，中國是首個爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情並將其控制住的國家，中國的韌性對人民幣升值起到幫助作用。他表示：「我們確實看到中國經濟表現強勁，這是人民幣表現強勁的原因之一。」

不過，FX168財經網的分析指出，儘管人民幣的影響力越來越大，但其廣泛使用仍存在障礙。雖然人民幣的全球儲備從兩年前的1.4%升至2.05%，但美元仍佔主導地位。IMF的數據顯示，中國逾60%的外匯儲備仍以美元計價。

該分析進一步指出，人民幣也比十國集團的其他貨幣承擔著更大的風險。受國家管理的匯率不僅會帶來政策上的意外（比如2015年的人民幣貶值），投資者還必須對全球貿易緊張局勢保持敏感。荷蘭合作銀行外匯策略主管簡·福利（Jane Foley）表示:「中國近期的產出數據令人放心，但這可能與政府支持和被壓抑的海外需求有關。展望未來，美中緊張關係和外包趨勢讓我們非常謹慎。」