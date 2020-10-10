郭台銘突大手減持阿里巴巴　分析指沽貨套利與印度開廠有關

台灣電子代工企業鴻海精密旗下子公司Foxconn Ventures於10月8日賣出63萬股中國阿里巴巴的ADS，即504萬普通股，套現近2億美元。

據《中國基金報》10月10日報道，10月8日，美股交易的阿里巴巴股價突破300美元關口，郭台銘直接高位套現了一半的阿里巴巴。

鴻海精密10月9日向交易所提交的文件中顯示，子公司Foxconn Ventures賣出63萬股阿里巴巴的ADS。交易日期是10月8日，總交易金額為1.8638億美元。

公吿稱，本次交易依取得成本計算，已實現利潤1.2億美元﹙約9.36億港元﹚。這意味著，郭台銘在這次交易中大賺近2倍。

2016年10月13日，在杭州雲棲大會上，郭台銘（左）望著阿里巴巴創始人馬雲。（視覺中國）

持股比例剩0.02%

值得注意的是，2019年，鴻海精密創始人郭台銘已經兩度減持阿里巴巴超350萬股，按照最新300.54美元的股價計算，郭台銘2019年的拋售少賺了3.9億美元。如今三次減持後，郭台銘僅剩63萬股阿里巴巴，剩餘持股比例為0.02%。

據悉，郭台銘在2007年斥資2.5億元人民幣買入阿里巴巴股票，至今已經大賺超2800%。

減持或因印度開廠

報道稱，郭台銘為何頻頻減持阿里巴巴，可能與在印度開廠有關。據初步計算，截至2020年1月郭台銘已累計質押11.772億股股票，佔其所持總股票數約83.5%。金融業界人士表示，一般向銀行質押股票申請出來的金額約為當時股票市值的50%至70%。以60%計算，郭台銘向銀行質押股票，可借金額約241.4億元新台幣。

路透社曾7月曾引述消息人士表示，富士康母公司鴻海精密計劃投10億美元，在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化佈局。對此，富士康方面表示，不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場傳言。