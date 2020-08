蘋果旗下產品代工廠商的鴻海,於台灣證券交易所發出公告,就《彭博》日前一篇名為「China’s Days as World’s Factory Are Over, iPhone Maker Says」作出說明。

鴻海指出,公司在8月12日所舉辦的第2020年第二季投資法人說明會中,對外提供的簡報料以及相關答問,皆未針對單一客戶﹑廠區以及產品訊息發表評論。《彭博》當日針對公司第二季法說會內容相關報道中,所提營收成長動能牽涉的相關產品,為媒體自行揣測解讀,特此鄭重澄清說明。此外公司於法說會所對外闡述的全球產業趨勢看法,該媒體亦有過度解讀,標題誤導曲解說法之情事,特此嚴正澄清。

據《彭博》報道,鴻海董事長劉揚偉指出,公司會將更多產能遷至東南亞等地,中國在鴻海生產中發揮關鍵作用,可是作為世界工廠的時代已結束。

劉揚偉又指出,公司正逐步提升在中國境外產能;目前在中國之外的產能為整體3成,去年6月時則為25%,比例會逐步增加。不論是印度﹑東南亞或是美洲,每個地方將有一個製造業生態體系。