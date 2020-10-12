新冠肺炎│《調查》﹕美國3成家庭積蓄見底　逾500家大企業申破產

隨著新冠肺炎疫情蔓延，擴大了美國人的貧富差距，隨着大企業的不斷破產，美國經濟何時復甦變得更加不明確。

綜合媒體10月12日報道，聯儲局（Fed）近日對2020年上半年美國財富狀況進行了評估。其發佈的最新數據顯示，美國的財富分布在種族、年齡和階級之間存在明顯差異。最富有的1%美國人的淨資產總額達到34.2萬億元（美元‧下同），而最貧窮的50%美國人、約1.65億人的淨資產僅為2.08萬億元，只佔美國家庭總財富的1.9%。該數據同時顯示，美國白人擁有全國財富的83.9%，而黑人家庭擁有的財富僅為4.1%。

此外，從彭博億萬富豪指數數據顯示，新冠肺炎疫情加劇了美國社會的不平等。美國最富有的50人現在擁有的財富，幾乎相當於處於財富金字塔低端的50%美國人財富的總和。該數據顯示，美國最富有50人的財富總值近2萬億元，比2020年初增加了3,390億元。

美國疫情有再次反彈的迹象。（新華社）

根據由美國全國公共廣播電台（NPR）、羅伯特·伍德·約翰遜基金會（Robert Wood Johnson Foundation）和哈佛大學陳曾熙公共衛生學院聯合進行的9月份調查報告顯示，當地46%的家庭在新冠肺炎疫情期間面臨嚴重的財務問題，其中31%的家庭用光或幾乎用光了他們的儲蓄。

逾500家大企業申請破產

據世界權威金融分析機構標普全球市場情報統計，截至10月4日，美國2020年申請破產的較大規模企業達504家，超過2010年以來，任何可比時期的破產申請數量。申請破產企業中包括消費、工業和能源企業佔了大頭。此外，截至8月底的數據顯示，2020年申請破產的、資產在10億元以上的企業數量達到了46個。

《央視新聞》亦報道，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）10月6日在出席活動時表示，美國經濟復甦前景仍高度不確定，政策支持過少將導致經濟復甦乏力。他呼籲繼續加強財政政策支持，並表示只有當貨幣政策和財政政策繼續同時提供支持直至經濟明顯擺脱困境，經濟才能強勁復甦。但6日晚些時候，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布暫停白宮與國會就新一輪財政刺激措施進行的談判。