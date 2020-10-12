最強蘋果分析師郭明錤：蘋果將發佈4款5G手機　iPhone12或大賣

有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券集團旗下分析師郭明錤稱，蘋果將在香港時間10月14日凌晨1時的發佈會上推出四款5G手機，若iPhone 12售價在699元（美元‧下同）起步，那麼蘋果或將收穫新機大賣的場面。

《矽谷分析師》報道，郭明錤在報吿中指出，蘋果將發佈的新機包含了：iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max ，而它們的出貨比重分別為20%~25%、40%~45%、15%~20%與15%~20%。

郭明錤預期，即將推出的iPhone 12將會涉及4款5G手機。（資料圖片）

郭明錤指出有關iPhone 12售價三種情景的推演，具體來說如下。

若iPhone 12的售價低於iPhone 11，則預測iPhone新機發佈會後供應鏈股價將持續上漲。

若iPhone 12的售價較iPhone 11高不超過100元，則預測iPhone新機發佈會後，部分投資人可能先行獲利了結，更多投資人將採取觀望態度並等待預購結果。

若iPhone 12的售價較iPhone 11高100元以上，則預測iPhone新機發佈會後供應鏈股價將會修正。

郭明錤又表示，iPhone 12系列在第四季度的零部件出貨預估無法反映真實需求。此外，iPhone 12系列可能將會錯失部分歐美旺季需求。