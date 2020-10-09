【iPhone 12發布會Hi, Speed邀請函做Wallpaper】iPhone 12發布會預計將於將於10月13日（星期二）的Apple Event「Hi, Speed.」（極速，來了。）正式舉行！時間為美國時間上午10時（即香港時間10月14日周三凌晨1時）。外界推測活動將聚焦Apple首代5G高速流動網絡的iPhone。

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AR7亦開放了這些靚靚手機桌面壁紙免費下載任用。較長的適用於iPhone X系列及iPhone 11系列，較短的適用於其他型號：

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同場加映：Apple Event iPhone 12發布會邀請函8個隱藏訊息

iPhone 12發布會將於10月13日正式舉行！以往Apple Event的邀請函中，都會有很多新產品的隱藏訊息，今次iPhone 12的邀請函亦都不例外，慢慢細心分析，就可以發現不少隱藏訊息，不單透露了iPhone 12的新功能，而且今次發布會中可能會出現的新產品！

（香港01美術部製圖）

一直以來Apple發布會的邀請函都隱藏不少新產品、新功能的訊息，就好似iPhone 7新增「人像鏡頭」拍攝散景，邀請函上就出現了無數個散景光點的蘋果圖案；iPhone XS首度推出無線充電功能，邀請函上就看到一個金色線圈（就像無線充電線圈）等等。因此今次Apple發布會的邀請函相信都隱藏不少訊息，果迷們細心參透。

👇👇👇想知今次Apple發布會邀請函隱藏著什麼訊息？即睇下圖文分析👇👇👇

此外，爆料大神「Apple RUMORs@a_rumors1111」爆出Apple已為新iPhone 12系列作「最後」訂價，最令人意想不到是，這「最終」售價全線都比上代平近千元，非常吸引！

（香港01美術部製圖）

👇👇👇 iPhone 12終極售價有幾抵玩？以及10個iPhone 12有關的新機傳聞？下圖文詳解！👇👇👇

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同場再加映：iPhone 12 mini型號規格定價情報合集

iPhone 12 mini 將會是 5.4 吋屏幕 iPhone 12 的正式名稱，究竟mini有什麼獨特吸引之處？下圖文為為大家整合一下。

（香港01美術部製圖）

👇👇👇 iPhone 12 mini 型號規格定價傳聞總集 👇👇👇