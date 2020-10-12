外匯：美元貶值有阻力　預計將現升勢

第三季度國際金融市場充滿前所未有的變數與挑戰，美元貶值為主要特色。不過，已有市場分析人士指出，美元貶值的現象正在發生改變。

綜合媒體10月12日報道，考慮到外匯市場自身的複雜性，判斷美元的短期和長期走勢並非易事。尤其是當前美國乃至全球經濟仍然面臨巨大不確定性，市場對於美元的較長期走勢存在一定分歧。

《新華財經》報道，中國外匯投資研究院院長、獨立經濟學家譚雅玲撰文稱，目前輿論偏美元貶值預期為主，但美元貶值阻力嚴重，畢竟歐洲經濟不如美國，歐元反彈乏力，加之商品貨幣反彈依據不足，美元貶值受阻。未來或存在美元指數第四季度極端貶值跌破90點的可能，但難度較大，預計年底收於95點以下水平。

知名投行傑富瑞全球外匯主管布拉德·貝克特爾（Brad Bechtel）預測，美元將現升勢。中國《每日經濟新聞》報道，布拉德·貝克特爾在接受採訪時表示，歐元上漲是美元走低的一個關鍵驅動因素。在6月至8月期間，歐元兑美元從1.08升至1.2。目前看來，歐元的上漲似乎已經結束。隨着11月大選的進行，美元和歐元在貿易加權基礎上都將十分堅挺。

雖然，全球最大對沖基金橋水創始人Ray Dalio2020年曾多次警吿，指出新冠肺炎正造成一個巨大的壓力測試，美國正讓美元的儲備貨幣地位面臨風險。

不過，根據國際清算銀行（BIS）最新調查，美元在全部貨幣交易中的使用比例為88%。國際貨幣基金組織（IMF）統計顯示，美元在全球外匯儲備中的佔比仍然高達約62%，儘管比上世紀70年代超過85%的峰值有所下降。