滙豐保險向富戶推終身壽險　最低投保額200萬美元

滙豐保險宣布，為高淨值和超高淨值人士推出結合高額保障與長期資本增長潛力的終身壽險計劃「滙瓏保險計劃」，以保證現金價值及特別獎賞的形式，提供長期的資本增長潛力。最低投保額200萬美元（約1,560萬港元），若受保人因意外而不幸身故，涵蓋的「意外死亡保障」附加條款將額外發放已繳總保費的30%。該計劃只透過特選的高淨值保險經紀提供。

保單價值在期滿前持續增長，直至受保人年滿99歲。該計劃的總預期年回報可達2.5%，若一名45歲非吸煙男性以整付保費形式投保，預計回本期可短至10年，為市場上同類產品最短之一。若受保人在保單期內身故，將獲發保證身故賠償。若受保人於第10個保單年度或年滿70歲之前身故（以較後者為準），保證身故賠償可達已繳總保費的390%，身故賠償總額可達已繳總保費的556%。

在保單已生效20個保單年度或以上後，若沒有未償還的債項，客戶可以無限次行使保單價值管理權益的選項，行使選項後，可調撥至保單價值管理收益結餘以鎖定部分保單價值，免受市場波動的影響。

該計劃允許保單持有人於第三個保單年度後，或繳清所有保費後（以較後者為準），更改保單受保人達3次，亦允許保單持有人為兒童保險單委任第二保單持有人，確保在原有保單持有人不幸身故後，保單仍可由所信任的人管理。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，在財富傳承規劃中，遺產規劃方案正逐漸成為高淨值和超高淨值客戶的重要工具，而滙瓏保險計劃針對提供保證高額保障，長期資本增長和多樣化的財富傳承選項以彌補市場缺口。