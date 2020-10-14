蘋果iPhone 12欠驚喜　手機股普遍受壓　高偉半日瀉逾5%

蘋果公司在香港時間今日凌晨1時舉行產品發布會，宣布推出一系列具備5G功能的新款iPhone 12型號手機。不過，蘋果股價持續下滑，跌幅擴大至超過3%，拖累美股道指下探即市新低，一度挫超過170點。

蘋果公司發布iPhone 12，但欠驚喜，手機股大致受壓。瑞聲（2018）挫1.8%，中午收市報，報43.65元，成交金額2.72億元。

至於比亞迪電子（0285）中午收市報42.9元，下滑0.7%；通達（0698）挫1.1%；信利（0732）走低1%；丘鈦（1478）挫4.52%；高偉電子（1415） 跌5.2%；富智康（2038）再瀉4.85%。

不過，舜宇（2382）升0.3%；鴻騰（6088）爆升近15%。

美國蘋果公司宣布，推出具備5G網絡功能的新款系列手機，包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max四個型號，全部具備5G功能；iPhone mini售價方面最低價5,999元起，其次是iPhone 12售6,799元起，Pro以8,499元起，Pro Max則標售價為9,399元起。