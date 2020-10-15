美國大選當前　中國續發行主權債券　大受美投資者歡迎

消息稱，儘管圍繞美國大選和對華緊張關係的不確定性日益上升，但中國政府發行的美元債券卻大受歡迎。

彭博社引述不願公開身份的知情人士透露，中國連續第四年秋季推出美元債券，品種包括三年期、五年期、10年期和30年期。投資者認購金額已超過300億（美元，下同），其中包括聯席牽頭經辦機構的108億元意向。

中國財政部通過此次發行募集約60億元。較短久期品種的溢價幅度低於2019年發行時的最終價格指引。

新加坡《聯合早報》10月15日報道，這是中國財政部首度向廣泛的美國投資者開放其債券發行，有望在使投資者基礎多樣化的同時，安撫信貸市場對中美脱鈎的擔憂。此次交易料將包括中國首次發行的144A債券，以及曾發行過的S規例優先債，從而使其面向的潛在國際投資者範圍比2019年發行60億美元債券和40億歐元債券時更廣。

星展銀行駐新加坡的宏觀策略師Chang Wei Liang表示「144A債券發行表明，中國渴望在全球範圍內推廣其美元債券，包括向美國投資者推廣，」「中國採取了務實的態度來深化和開放其金融市場，而且無論與美國之間的政治關係是否緊張，它可能都會繼續這樣做。」

投資者物色避險資產

中國發行新主權債之際，適逢美國11月大選前的不確定性開始令投資者信心承壓。分析師們稱，在10月份發行這些債券將有助於避免市況可能變得更加不利。

中國這種「一切如常」的態度，和投資者對全球最大兩個經濟體脱鈎的擔憂日益加深形成了鮮明對比。中國財政部2017年重啟美元債券發行時曾表示，這將幫助從開發商到地方政府的各類發行人確立一條基準收益率曲線。