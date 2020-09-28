金管局：下一步研究把債券通交易品種擴展至回購及其他衍生工具

富時羅素日前宣布，計劃由明年10月起分段將中國國債納入其旗艦指數「世界政府債券指數」。金管局總裁余偉文撰文，指這標誌內地債券正式納入全球定息產品市場三大主要指數，人民幣資產逐步成為國際主要儲備資產之一，及人民幣國際化向前邁進一大步。

余認為，內地債市對外開放仍有很大潛力，國際資金大量湧入指日可待。同時，國際投資者參與內地債市的機制和配套仍有進步空間，因此債券通的優化是持之以恒的工作。金管局下一步會與內地當局研究，把債券通的交易品種擴展至回購及其他衍生工具（例如利率互換），也會繼續優化目前的外匯對沖安排。債券通北向通的成功經驗，也為該局提供了穩固的基礎去推進南向通的研究工作。局方會繼續和內地當局保持溝通，將適時推出南向通作為互聯互通的未來工作重點之一。

余提到，早前內地債券在2019年4月和今年2月已開始分階段納入彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通全球新興市場政府債券指數，效應立竿見影，自2019年初到今年8月，境外投資者在內地銀行間債券市場的持有量，上升了超過1萬億元人民幣（升幅62%），當中超過三成半是通過香港的債券通平台買入和持有。

他指，指數納入的過程仍在起步階段，所以這股投資熱潮只是開始，加上中國國債的孳息率比歐美大部分地區的國債高出不少，而近年人民幣滙率又基本保持穩定，有較高的回報率和可控的匯率風險，在今天環球低息持續的環境下，對國際投資者來說十分有吸引力。

債券通日均成交量由開通首月至今飆10倍

余表示，2017年金管局和人民銀行聯手推出債券通後，債市的開放力度和步伐顯著提升，短短兩三年間的努力得到國際投資者普遍認同。債券通讓國際投資者利用香港的平台，在熟悉並與國際接軌的監管環境和市場慣例下，透過合作多年的金融中介機構，以便捷的方式進入內地債市。這個運作暢順的互聯互通機制，是國際金融指數供應商考慮納入內地債券的主要因素之一，也再一次凸顯了香港連繫內地金融市場和國際投資者的獨特作用。

他說，參與債券通的投資機構目前有578家，日均成交量由開通首月的14.8億元人民幣上升超過10倍，至今年8 月的195億元人民幣；今年首8個月，債券通佔境外投資者在內地銀行間債券市場成交量的52%；自2017年7月債券通開通至今，境外機構持有境內債券淨增加1.96萬億元人民幣，其中29%是通過債券通持有。相信內地債券納入三大指數後，債券通交投將會繼續快速增長，為提供相關配套服務的香港金融機構帶來更大的機遇。