莎莎「十一國慶」假期港澳零售額按年跌52%　稱與業主商減租

莎莎（0178）公佈今年7月1日至9月30日第二季，以及「十‧一國慶」假期的銷售數據。截至今年9月底的第二財季，整體零售及批發業務營業額，按年跌55.3%，至6.95億元，按季則上升17.8%，電子商貿銷售按年升36.0%，按季則上升38.7%。

單計港澳市場，第二財季零售及批發營業額按年下跌65.6%至4.5億元，同店銷售按年下跌61%。

在截至今年9月底止的現財年上半年，港澳地區零售銷售按年下跌70.8%。香港及澳門分別挫68.4%及78%。

受疫情影響旅客減少到訪港澳，第二財季內地客交易宗數按年大跌97.4%，而本地客交易宗數按年下跌2.2%，整體港澳交易宗數則下跌45%。不過，按季而言，第二財季本地客整體交易宗數有改善，按季上升8.5%；本地客每宗交易平均金額亦見略為增加，按季上升2.3%。

香港方面，受訪客銳減及旗下5間分店因疫情停業，第二財季零售額按年跌62.4%，內地客交易宗數跌97.3%，本地客跌9.7%。整體而言，第二財季較首季的按季銷售亦未有顯著改善。

澳門方面，整體銷售額按年下跌73%，而在澳門推出兩期消費補貼，令本地客的銷售於期內持續回復正增長，加上8月逐步開放中國部份城市旅遊簽注，並於9月底全面恢復至全國，故集團第二財季相對第一財季的銷售按季增長95.6%。

內地市場零售額上半年財年跌1成

莎莎表示，10月1日至8日的「十一國慶」假期期間，港澳地區零售銷售按年跌51.9%，其中香港零售銷售按年跌48.3%；澳門零售銷售按年跌56.4%。內地表現較預期理想，零售銷售按年增長38.7%，相對今年上半財年的零售銷售按年下跌 10%，亦出現顯著改善。

集團指出，香港面對不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付挑戰，包括積極理順店舖網絡，以減省成本，特別是位處於遊客區的店舖，並與業主洽談減租，亦因應情況洽談短期租約。集團會持續審視市場情況，維持店舖網絡的競爭力及成本效益。