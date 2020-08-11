GOVEK推紮染彩、迷彩3色口罩　莎莎SaSa門市網站同售　$78一盒

【口罩供應 / 莎莎GOVEK】市面口罩愈賣愈多花款，SaSa莎莎今日（11日）將發售GOVEK 3色獨立包裝口罩，包括紮染彩及迷彩系列，一盒口罩就有3種顏色，BFE、PFE達95%，每盒30個售78元，買兩盒再有9折，全線分店及網店同步發售。

↓↓↓今次發售的3色系列↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

莎莎在facebook預告消息，GOVEK 3色口罩今次推出染彩及迷彩系列，每盒分別有齊3️⃣種不同色調的紮染色彩及迷彩顏色，而早前開賣的薰衣草3色系列亦有售。產品不設派籌，貨品有限，先到先得，售完即止，每人每款產品限購2盒。

📌📌即睇Sasa莎莎全港分店地址📌📌

+ 17 + 16 + 15

📌莎莎GOVEK 3色口罩開賣詳情📌

時間：8月11日開店後

地點：全線分店及網店

款式：GOVEK 三色一次性防護型口罩(紮染彩/迷彩酷系列) 30個獨立包裝

售價：78/盒（2盒或以上享有9️折）

規格：過濾效率 BFE及PFE≥95% (CTI及SGS檢測報告)

產地：中國

有口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5