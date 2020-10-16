特朗普威脅若歐盟關税加倍勢還擊

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，如果歐盟（EU）果真對價值近40億美元的美國產品加徵關稅，美國將「加大力度還擊」。

綜合媒體10月16日報道，近日，歐盟在世界貿易組織（WTO）有關「美國給波音提供非法國家援助」的裁決中贏得了可以對美國商品徵收關稅的許可。10月13日，WTO以美國非法補貼飛機製造商波音為由，授權歐盟可以向近40億美元的美國商品徵稅。

在對外貿易政策上，特朗普表現的比較強硬。（美聯社）

報道，上述裁決為歐盟做出反制措施掃清道路。歐盟此前已擬定一份可能針對的美國產品清單，包括飛機、葡萄酒、烈酒、手提箱、拖拉機、冷凍魚，以及多種農產品。歐盟最早可能在10月26日的WTO會議之後採取行動。

外媒報道，特朗普表示：「如果他們（歐盟）反擊，那麼我們將加倍還擊。我可以吿訴你，他們不會想要做任何事情。」

此外，德國電視一台報道稱，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）在聲明中說：「我強烈傾向於與美國談判解決問題。」他建議美國取消因WTO對空客的裁決而徵收的關稅，這樣歐盟就不會報復。

波音與空客的飛機補貼爭端是WTO成立以來持續時間最長的貿易爭端。2004年美國就空客補貼問題將歐盟吿上WTO，歐盟也就美國補貼波音提起訴訟。2019年10月，WTO授權美國對價值75億美元的歐盟商品徵收關稅。