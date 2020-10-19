財務造假手法層出不窮　專家林金源：調查是一門藝術｜財經加零一

沽空機構－－顧名思義是透過沽空操作獲利，專門針對有問題的上市公司，透過沽空報告列舉大量證據支持「造假」的論點，故市場對涉事公司信心將大受打擊，股價大跌，甚或遭證監介入調查。

不過沽空報告涉及法律、會計準則等不同的專業知識，一般散戶未必能夠即時明白沽空報告中的論點。今日（19日）下午五時，《香港01》財經節目「財經加01」，將與FTI Consulting（富事高）風險諮詢及調查部資深常務董事林金源，與大家拆解上市公司造假常見手段。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

林金源在節目中提到，公司財務造假情況層出不窮，未必有一個簡單方法來直接偵查哪個環節造假。偵查時分析財務數據的手法不可或缺，需檢查每宗交易來源、背後單據、財務記帳方法等。來偵查有沒有可疑地方；而最常用方法是資金追蹤方法（Flow the Money ／Money fund tracing）的動作。

他表示，可了解每宗交易原本資金來源，資金是否有合理商業邏輯及最後會否有不尋常資金流出公司外，這些都是常用偵查手段；除此之外，他亦會進行一些背景搜查，了解當時人、公司、背景、財務狀況等。

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