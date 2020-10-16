月供股票有「盲點」　富昌潘家榮：要學懂狠心止蝕｜財經加零一

月供股票一直被視為「懶人投資」，採用「平均成本法」，讓投資者毋須每天緊貼市況，可在股票價格較低時購入較多股票；價格較高時則購入較少股票，將投資成本價「拉勻」，提升回報率。不過疫市下不少收息股股價大幅回落，若選錯月供對象，除時「流血不止」，深陷月供股票的陷阱。

富昌證券業務部高級副總裁潘家榮今日（1６日）於《香港01》財經節目「財經加零一」，解構散戶對月供股票的迷思。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

潘家榮在節目中表示，月供股票有其「盲點」，大家常聽到的「平均成本法」，就是讓投資者毋須每天緊貼市況，可在股票價格較低時購入較多股票；價格較高時則購入較少股票，從而將投資成本價「拉勻」。他重點提及，若然要透過「月供股票」獲取利潤，股票必需要在低位回升，否則散戶持續月供劣質股票，只會招致損失。

他以騰訊（0700）和滙控 （0005）做例子，若然十年前所選的月供股票對象是騰訊，當然能獲取可觀利潤，即使投資者不是用「月供股票」的方式買入騰訊，同樣也有利可圖。他認為，在十年前大眾公認的「股王」，和現在當紅的「股王」也完全不一樣。他提及在金融海嘯前，很多香港人看著滙豐起飛，深信買滙豐就能賺錢，對某些香港人而言，更是心中的「情意結」。時移勢易，滙豐的下場，大家亦有目共睹，至於當年開始月供滙控的散戶們，潘家榮笑言，希望他們學懂狠心「止蝕」。

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