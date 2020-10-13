憂在港「第二上市」企業難監管　林智遠：存灰色地帶｜財經加零一

會計界長久以來均存在「長工時文化」，工時及工資待遇在過往10年未有改善，更有資深會計師透露，自己亦曾需要加班，每日只有四小時的睡眠時間。會計界愛心同盟執行主席林智遠今日（13日）出席《香港01》財經節目「財經加零一」將討論會計界未來前景，及如何解決上述問題。

另外，林智遠亦會討論近日「中概股」回流香港第二上市，對會計師行業的未來發展，以及政府與監管機構，應如何制定相關法規配合，以把握新機遇。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。’

林智遠在節目中談及越來越多中概股回流香港作「第二上市」，香港給予了這些公司很多豁免空間，而這些公司通常在美國已經完成大部份的審核工作，回來香港只需做好報告就可以上市，香港的核數師可以參與的程度非常少。他認為，香港的制度、法律和標準都有其複雜性，不應給予這些「第二上市」公司太多豁免，香港作為健全的金融市場，應該要考慮相關規例是否存灰色地帶。

節目中又談及早前美國通過《外國公司問責法案》，要求企業證明公司不受外國政府控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對該公司進行審計核查，該公司的證券將被禁止在美國上市，條例令外界擔憂會引發中概股退市潮，還有這些公司在「第一上市」地被除牌後所帶來的問題。

林智遠認為，「第二上市」公司其實非常依賴「第一上市」的監管，假若公司在第一市場被除牌，第二市場也應該跟隨，屆時第二市場的成交比率和成交宗數都會有大變化。

但這些公司的「第二上市」地位是否仍然保留呢？他認為無論是聯交所、證監會或是政府方面也要思考，如果解決這些第二上市公司退市後所引發的「灰色地帶」，以及將相關企業吸引回流香港。