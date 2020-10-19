全球最有價值100個科技品牌榜：中國19個品牌上榜　華為排名最高

英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）發佈「2020全球最有價值的100大科技品牌」（Tech 100 2020）榜單。亞馬遜品牌價值2,208億美元名列榜首。進入前十名的品牌還有谷歌、蘋果、微軟、臉書、三星、華為、微信、Youtube和騰訊QQ。

100個上榜品牌的總價值為1.82萬億元（美元，下同），其中美國品牌佔總價值63.2%。共有19個中國科技品牌上榜，排名最高的華為（第7）品牌價值650.84億元。

100個科技品牌中，最有價值的三大軟件品牌是谷歌、微軟、甲骨文；最有價值的三大電子品牌是蘋果、三星、華為；最有價值的三大電子商務品牌是亞馬遜、淘寶、天貓；最有價值的三大媒體和遊戲品牌是臉書、微信、Youtube。

上榜的中國大陸科技品牌包括：微信（第8）、騰訊QQ（第10）、淘寶（第11）、天貓（第13）、阿里巴巴（第20）、網易（第26）、京東（第27）、美的（第29）、格力（第35）、百度（第39）、海爾（第46）、海康威視（第52）、優酷（第54）、小米（第55）、攜程（第60）、聯想（第65）、中興（第76）、京東方（第89）。另外，登榜的還包括台灣地區的台積電（第41）。