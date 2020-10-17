2020年最保值手袋品牌　Hermes無懸念登頂　Dior排名大躍進

無論是全新購買還是二手的，名牌手袋都是真正的投資。如果您想進入二手豪華手袋轉售市場，獲得高額投資回報的最佳方法就是隨時了解情況。專門從事二手名牌手袋的奢侈品零售商Rebag，在2019年10月推出了「Clair轉售綜合奢侈品評估指數」，提供購物者用來確定他們擁有或希望購買的包款的轉售價值。 一年後來到2020年，Rebag發布了有史以來第一份Clair報告，標出熱門品牌的價格趨勢。簡而言之，消費者想知道應該將資源擺在哪，買什麼、賣什麼以及誰能真正經得住時間的考驗，這份報告值得參考。

Rebag於2014年推出以來，該網站透過不斷創新，重新定義了顧客購物和觀看奢侈品的方式，成為最熱門的轉售二手管道之一。如今Rebag正在擴展其他小配件，與任何奢侈品牌一樣，配飾為無法揮霍名牌手袋的顧客提供了入門級別的服務。2020年10月公布「Clair轉售綜合奢侈品評估指數」報告，是一種易於使用的奢侈品評估指數，有標準化的狀態評分系統，所有到站上買賣轉售的奢侈品愛好者都可以看見，便於決定是否要寄售、交易或保留。用戶還可以追蹤轉售價格的歷史演變。

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轉賣可能會暴漲的包款

一級市場的定價和供貨情況會嚴重影響轉售價值，CHANEL經典皮瓣等商品的2020年第二季度零售價格達雙位數增長，緊隨其後的是轉售市場的增值。

手袋的稀缺性，例如路易威登（Louis Vuitton）的伊娃（Eva）斜挎袋，目前的價格比零售價高84％，這將導致轉售價值可能暴漲。

最高人氣的小皮件

附加配件，例如鑰匙和卡夾，可以保持最接近零售價的價值，通常超過85％。錢包的排名最高的是Christian Dior，Saint Laurent，Celine和Gucci。

如果希望以較低的價格在添加收藏，Prada、Givenchy和Chloé等品牌的款式二手價格徘徊在40-45％左右，值得考慮。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一張圖解讀你的名牌包值不值錢】