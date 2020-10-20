滙豐推創新業務管理API平台「滙豐智滙」助中小企

滙豐今推出創新業務管理API平台「滙豐智滙」（HSBC Smart Solution），進一步配合香港中小企業務發展所需。該平台利用應用程式介面（API）技術，連接滙豐商務「網上理財」平台的實時銀行戶口數據，以及多個第三方商業應用程式。滙豐中小企客戶透過單一雲端平台，即可掌握業務的現金流和財務健康狀況、將日常工作流程自動化，並簡化業務營運方式。

中小企可於一個介面查閱銀行戶口的主要數據，亦可用搜索、篩選及排序功能了解整體業務表現。（滙豐提供）

香港滙豐商務「網上理財」用戶由今天起均可以現有登入名稱及密碼使用「滙豐智滙」，無需支付額外費用或另作登記。用戶可透過該新平台使用不同圖表查閱銀行戶口的主要數據，於一個介面即可盡覽過去走勢、最新戶口狀況和交易等資訊，亦可用搜索、篩選及排序功能獲得財務分析圖表；透過工具箱功能，中小企可同時連接滙豐「智豐收」、Google試算表和Gmail電郵的賬戶，以進行一站式對賬；透過連接至Microsoft Dynamics 365 Business Central戶口，中小企可於一個介面檢視所有應付和應收款項提示。平台將陸續引入更多ERP功能，如薪金管理、會計及物流等。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，明白小型企業在管理日常流程時，未必能把資源投放在最合適的數碼工具，新平台將為企業提供簡單高效的一站式解決方案，匯集多個系統的數據和工作流程，使小型企業更能專注拓展業務。