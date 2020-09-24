「滙豐機滙」正式推出　滙豐陳慶耀：KOL公司借平台成功覓客

滙豐今宣布正式推出為香港中小企、初創企業，以及準企業家而設的人工智能B2B（企業對企業）數碼共享平台「滙豐機滙」（HSBC VisionGo）。平台經過近半年測試，今新增功能包括中小企可互相關注以獲取最新資訊、向專家和志趣相投的企業直接提問及交流想法、使用互動投票功能收集意見、中小企於平台上張貼公司優惠以推廣營銷或獲取其他用戶提供的優惠。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀接受《香港01》專訪時表示，平台測試期間，有KOL公司成功透過該平台找到新客源，也有受疫情打擊的餐館透過平台改善生意，由生意額僅疫情前水平的一成，增長至疫情前水平的四成。該行日後繼續在該平台新增功能，包括為活動舉辦公司於平台上提供PayMe for Business收款方案。

「滙豐機滙」平台經過近半年測試，今正式推出。（滙豐提供）

平台新增功能包括中小企於平台上張貼公司優惠以推廣營銷或獲取其他用戶提供的優惠。（滙豐提供）

陳慶耀表示，平台測試期間，有中小企透過該平台成功招攬新生意，「有KOL營銷公司在疫情前會有大公司購買他們的服務，由於疫情而生意額下跌，要思考如何找尋新客源，於是他們在平台寫文介紹KOL營銷如何用低的價錢產生較大效益，上載文章後，很短時間便已接獲十多個查詢，當中有些更最終達成生意」。

他又稱，有中小企透過平台獲取有用資訊，終令生意增長，他指深水埗有家庭餐館，早前有確診新冠肺炎患者曾光顧，街坊知道後不敢去，員工亦很擔心，最慘淡時，生意僅為疫情前的一成，老闆在該平台看到由專業消毒服務商提供的文章，便聯絡該服務商購買消毒服務，令顧客安心，該餐館及後又參考該平台文章，轉型做外賣，令生意回復至疫情前的四成。

陳慶耀表示，「滙豐機滙」日後繼續新增功能，包括提供PayMe for Business收款方案。（胡學能攝）

中小企反映搜尋器難覓合用資訊

該行指，「滙豐機滙」採用Microsoft的Azure雲端服務平台，並利用機器學習技術，向用戶推送個人化的專業知識和交流機會，「滙豐機滙」現增設全新互動功能，促進企業之間對話與協作，協助企業適應工作新常態，並發掘公司之間的合作機會。陳慶耀指，平台成立前，該行團隊與中小企或初創討論，他們都反映營商有很多東西是不知怎樣處理，「商業應用上，他們發覺不易在網上搜尋器找到很多合用的資訊，而且較多是找到廣告，並非針對他們的痛點」，在此背景下推出該平台，冀讓他們找到想要的資訊，依他們偏好，利用科技為他們精選資訊，省卻他們隨機找尋的工夫。

測試期間，平台有逾9,000位會員，且有逾1,500篇專家文章，當中九成由商務會員提供，錄得約60萬次文章瀏覽量。中小企及業界已利用平台舉辦400場網上研討會，吸引5,000人參與。亦提供超過30場中小企融資擔保計劃網上研討會，並為有需要的企業安排一對一的視像會議諮詢環節，超過2,000間中小企參加。

平台亦不停收集意見作出微調改善，涉及80項改動，包括商務用戶可一站式管理活動及網上研討會，如查看登記和出席率、更新活動安排等，亦可利用平台功能，推送電郵資訊至參與者（確認登記、活動提示等），毋需人手逐一跟進；又引入新介面，將專題分類，讓用戶更易取得熱門專題資訊。例如，為配合餐飲業所需，把發展外賣平台、數碼收款方案等相關文章，組成「飲食業反彈必讀指南」的專題。

陳慶耀指，平台因應市場觸覺，加上掌握數據分析讀者所看的文章及所關心的議題，認為網購趨勢增加，遂7月在平台上設立了全新的線上「電商成長學院」，與本地電商平台及生態圈夥伴的合作，至今舉辦近30場網上研討會，吸引逾2,500名登記參加者，了解如何進行數碼轉型。

「智豐收」進行的轉數快交易量飆升

另外，滙豐表示，現時該行超過80％的商業客戶有採用數碼渠道，已登記滙豐商務「網上理財」服務，商務「網上理財」服務每月錄得超過200萬次登入，而「滙豐Business Express」App於6月份的下載次數，亦較1月份增加逾八成。

至於方便經營實體店或網店的商戶一站式收取「轉數快」、信用卡、PayMe及電子錢包等款項的全方位數碼收款方案「智豐收」，今年上半年，於該方案進行的「轉數快」電子交易量大升，為2019年全年交易量的3倍以上；於今年第二季的「智豐收」新增商業用戶，較第一季亦增加六成。

今年5月至7月的三個月期間，PayMe for Business處理的個人對商戶（P2M）交易量已超越2019年全年的P2M交易量。