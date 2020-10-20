戶戶送斥資5000萬擴展戶戶小廚　不評論有關赴英掛牌傳言

隨著疫情逐漸緩和，更多市民重新外出用膳，外賣平台訂單量由升轉跌。戶戶送（Deliveroo）香港區總經理羅家聰認為訂單量總會有升有跌，這是十分正常，雖然最近平台生意有所回軟，但眼見不少餐廳每日都「大排長龍」，自己也相當鼓舞。對於有專家警告本港將在冬季爆發第四波疫情，他認為疫情會一直反反覆覆，幸好市民已習慣新常態下的生活模式。

羅家聰續道，港府目前應先為下一波疫情作準備，幫助中小型食肆渡過難關，例如：提供過渡性津貼、貸款減免、補貼員工薪金等，否則在第四波疫情時，估計有20%餐廳將會即時結業。

羅家聰稱戶戶送自從獲得電商巨頭亞馬遜（Amazon）注資後，就沒有做新的融資。（鄺月婷攝）

期望雜貨送遞服務最快半年後佔生意10%

戶戶送上周四宣布推出雜貨送遞服務，羅家聰解釋有見消費者疫情時網購需求增加，故在香港推出生活百貨送遞服務，派送雞蛋、面包、牛奶和牙膏等貨品，暫時傾向與大品牌合作，期望6至12個月後生活百貨佔總收入10%以上。

本月初英國媒體《Sky News》引述消息人士指，戶戶送計劃明年在倫敦上市，料估值超過20億英鎊（約200億港元）。羅家聰稱公司不評論市場傳言，而公司自從獲得電商巨頭亞馬遜（Amazon）注資後，就沒有做新的融資。

今年，戶戶送計劃斥資5,000萬元來擴展「共享廚房」戶戶小廚數量，在4月時開設的鰂魚涌戶戶小廚及今日開設的九龍灣戶戶小廚（第四間分店），分別花了1,000萬元。

羅家聰未有透露實際開店數量，僅稱將會再開數間戶戶小廚，傾向在九龍及新界內人口稠密的商業區及住宅區開店。他認為戶戶小廚採用佣金制來向餐廳收取租金，餐廳一般只需簽約6至12個月，有較大自由度之餘，也減少了裝修開支，令餐廳可用較低成本擴張營運點，最近3個月，查詢加入戶戶小廚的數目更有5倍增長。