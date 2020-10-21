中國9月房價漲幅：粵港澳大灣區中　呢個城市按月升幅最大

中國國家統計局發佈2020年9月份《70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》，數據顯示，9月份，70個大中城市房地產市場價格漲幅略有回落。

內媒報道，據國家統計局發佈數據顯示，中國9月份70個大中城市內有55城新建商品住宅價格按月上漲，8月為59城；按月看，徐州漲幅1.4%領跑，北京、上海、廣州、深圳分別漲0.3%、0.5%、0.6%、0.4%。

嚴調控顯效，中國9月70城房價漲勢放緩。（新華社）

值得注意的是，9月粵港澳大灣區的房價依舊引人注目。粵港澳大灣區的深圳、惠州、廣州三地的二手房漲幅分別位居中國第二、第七、第八位，漲幅分別為1.1%、0.8%、0.7%。

除了徐州以外，銀川、吉林、濟寧、西安、丹東、三亞、泉州、惠州、桂林等城市新房價格漲幅也位居70城的前列，按月漲幅分別為1%、0.9%、0.9%、0.8%、0.8%、0.8%、0.7%、0.7%、0.7%。

《中國新聞網》報道指出，接下來，中國樓市收緊政策可能會繼續趁熱打鐵。中原地產研究中心統計數據顯示，截至9月底，全國房地產調控政策次數高達403次。從近幾個月的次數變化看，9月35次，8月32次、7月32次，6月31次。

中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則表示，根據統計局公布的銷售金額和銷售面積計算，首三季度，全國商品房均價為每平方米9,878元人民幣，按年漲幅為5.6%。從單月數據看，中國全國平均房價近三個月連續突破了萬元水平，基本上可以認為全國房價已經步入了萬元的時代。