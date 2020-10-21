螞蟻集團｜董事長井賢棟發公開信：《因為相信，所以看見》

港交所官網顯示，螞蟻集團通過港交所聆訊。聆訊後資料集中，比早前申請版本更新了螞蟻集團董事長井賢棟致投資人的一封信。

井賢棟明言，螞蟻集團已是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司，集團追求的是螞蟻服務的消費者、小微企業越來越好，越來越強；是集團能夠成為健康成長102年的好公司。

全文如下：

《因為相信，所以看見》

各位尊敬的投資人：

您正在關注的螞蟻集團，不是一家金融機構，也不僅是一家移動支付公司，而是一家決心用今天最好的技術和資源，去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。

十六年前，螞蟻集團始於一個夢想：未來的世界，金融服務將不是少數人的專屬，而是每一位普通消費者都可以隨時隨刻獲得的服務。十六年後的今天，我們可以驕傲地說，因為相信，所以看見，今天10億的國內消費者和8,000萬的小微商家正在享受金融科技帶來的便利，使得他們可以在生活上、創業之路上輕裝上陣。

這個成績激勵著我們，我們相信，這只是未來的序章。

過去兩百年工業時代的金融體系，服務了20%的人群和機構；正在開啟的數字時代，要把剩下的80%服務好，這個時代才剛剛開始。我們將和志同道合的合作夥伴一起，在不遠的將來，把「人找錢」「企業找錢」，用技術變成「錢找人」「錢找企業」，讓全世界的每一位消費者、每一家小微企業都會從金融科技中獲益。

這是螞蟻集團的責任，也是螞蟻集團邀請您加入，要一起奔赴的未來。

我們因「小」而「美」

今天，螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司。面向更遠的未來，我們還在不斷地進化。

億萬的消費者、小微企業，他們對美好生活點點滴滴的追求，是螞蟻存在的意義。螞蟻相信，只要我們能讓每一個普通人都能擁有和銀行行長享受同樣服務的權利；只要我們能讓每一個街邊的夫妻店、小攤主也能和大企業一樣輕鬆得到貸款，獲得同等的發展機會......那麼螞蟻集團一定是屬於未來的公司。

我們不追求大，不追求強，我們追求的是我們服務的消費者、小微企業越來越好，越來越強。我們追求的是我們能夠成為健康成長102年的好公司。我們期待通過努力，讓每一個個體可以享受到普惠、綠色的金融服務；讓每一家小微企業擁有平等的發展機會；通過開放合作，讓數字生活觸手可及。

我們死磕信任這一難題

我們是一家解決問題的公司，一直致力於為消費者和小微企業解決真實的問題。

十六年前的擔保交易，解決了陌生人在互聯網上交易的難題；十年前的快捷支付，解決了網上支付成功率不高的問題；七年前的餘額寶，讓普通人一元錢就可以理財；三年多前的收錢碼，讓每一個路邊攤享受移動支付帶來的便捷。我們不受機會驅使，而是使命和願景驅動。

為了更好的實現「讓天下沒有難做的生意」的使命，我們死磕信任問題，因為信任成本是生意中最大的障礙和成本。

通過創新擔保交易模式打破信任壁壘，到依靠技術和數據能力為小微企業提供純信用貸款，現在，螞蟻鏈正在探索用區塊鏈技術解決數字時代多方協作的信任問題。十六年來，如果說我們解決的最核心問題，那就是建立信任。

我們總是問自己，如果有一天，公司不在了，我們要為世界留下什麼？我們希望留下的是信任體系。

我們堅信數字普惠的未來

我們正經歷著一場全領域、全產業鏈條的數字化變革。

它不是科技企業的專利，只有所有行業、所有企業都參與其中，數字化的時代才算真正到來。

包括金融服務業在內的現代服務業正在成為提振內需、解決就業的主要出路，服務業的發展離不開數字化的基礎建設，這也是廣大消費者對美好數字生活的期待。

我們會立足於此，推動包括金融服務業在內的現代服務業的數字化升級，讓每一個小微企業都可以共享數字紅利，讓每一個個體都能享受到觸手可及的服務。

獨行快，眾行遠，我們會與合作夥伴攜手同行，共同迎接數字化的未來。

我們用技術去開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場，我們選擇和合作夥伴共同做大蛋糕，而不是零和遊戲分存量蛋糕。我們相信，只要通過科技創新去不斷解決問題，一定會創造出更大的市場和機會。

今天，更多發展中國家和地區的人們，也迫切需要更普惠的服務，那裏的小企業，也迫切需要擁有更多的發展機會。我們會竭盡所能幫助他們，而幫助他們，就是幫助自己，就是幫助這個世界變得更美好。

科技必須是這個時代最大的「公益」

我們一直堅持做別人不願做，做不到或者做不好的事情，是科技給予我們這樣的能力和機遇。是科技讓普惠成為一種可持續的商業模式，發揮出最大的公益屬性。

我們會堅持對科技的投入，讓科技帶有溫度，讓二維碼、人工智能、雲計算、區塊鏈......這些技術從實驗室裏走到田間地頭，走進每一個老百姓充滿煙火氣的市井生活，走到每一張因為改變而綻放的笑臉身邊。

我們會繼續將每年營業收入的千分之三投入到公益事業中。

除此之外，我們還會不斷加大投入在綠色發展上，過去四年，我們和5.5億的螞蟻森林用戶一起種了2億多棵樹。而在未來十年內，我們要再種10億棵樹。讓地球多一點綠水青山，少一點風沙肆虐。我們會一如既往支持女性的發展，讓貧困地區的女孩子能有機會讀書，都能擁有選擇的權利。

我們知道，前行的道路上依舊會有無數的困難和挑戰，但我們無畏前行，我們邀請您一起加入這場希望的旅程。

就如同在十六年前我們開始的時候一樣，不是因為看見，才選擇相信，而是因為相信，所以看見。

井賢棟

螞蟻集團董事長