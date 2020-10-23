華為發佈旗艦手機Mate40　余承東料麒麟晶片或成絕唱

昨日（22日）華為舉辦旗艦款手機Mate40系列發佈會。華為消費者業務CEO余承東宣布，華為Mate40系列手機正式發佈，包括Mate40、Mate40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS保時捷四款手機。

此次發佈的Mate40系列搭載麒麟9000旗艦晶片，余承東稱，它是全球首個採用5nm工藝製程的5G手機SoC，「這是華為史上最強大的CPU。」

發佈會上，余承東公佈了華為Mate40系列的海外版售價：Mate40起售價899歐元（即約港元8,246），Mate40 Pro起售價1,199歐元（即約港元10,998），Pro+起售價1,399歐元（即約港元12,833），Mate40 RS保時捷版售價2,295歐元（即約港元21,051）。

搭載絕版麒麟晶片的華為旗艦款mate40手機。（微博@餘承東）

中國中信證券最新研報預計，華為Mate 40國內定價將比歐元定價低20%至30%，結合此前華為Mate系列銷量，考慮受制裁因素，預計Mate40系列銷量在千萬量級。

值得關注的是，受美國製裁影響，此次Mate40系列搭載的「麒麟9000」晶片可能成為麒麟高端晶片的「絕唱」。

在發佈會最後余承東談到了華為的近況，也再次針對美方制裁做出回應：「華為現在處在非常艱難的時刻，我們正在經歷美國政府的第三輪禁令。這一禁令極不公平，導致我們處境艱難。

他表示，「對於華為來說，不管處境多麼艱難，我們都承諾持續展開技術創新，將最佳的技術和創新帶給消費者，提升人們的生活，提升大家的工作效率。我們將信守諾。」