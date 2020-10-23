華為Mate 40發布會精華　4部手機未夠吸引、配件發展成未來方向？

【華為 Mate 40 系列手機發布】雖然美國制裁的陰霾未除，但華為仍然堅持一年兩旗艦系列的發展方針，在 10 月 22 日晚上，他們就如約發布了全新的 Mate 40 系列新作，單是手機就已經 4 部，連計一同登場的新周邊產品，今次發發布會華為帶來的新品竟達 10 項之多。

Mate 40 系列 4 機齊發、8 大重點整理

如果講新手機數量，華為今次發布的 Mate 40 系列共有 4 機，與早前的 Apple iPhone 12 發布會相同，然而 Mate 40 系列 4 部機種在設計、規格、尤其是相機硬件方面的配置都不盡相同，資料一多，華為 Mate 40 發布會的條理難與 Apple 相提並論。

華為 CEO 余承東在發布會上繼續親自上陣，帶來 Mate 40 手機的全系列介紹（圖 華為）

單看著華為官方發放的資料可能會感到難以消化，故筆者就將發布會關於 Mate 40 手機的發布內容整理成 8 大重點，方便各位閱讀參考👇👇👇

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華為 Mate 40 系列官方機身圖輯

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華為周邊配件產品更搶眼？

反觀在同場發布的 6 件智能配件，功能上有著不少亮眼之處，或者華為是有心於未來放棄手機、以智能配件為主力發展？👇👇👇

同場加映：Google Android禁令大限已至、華為手機點算好？

今代 Mate 40 在美國針對華為下的連番禁令生效後來到，自然就是沒有完全版的 Android 使用，但究竟現在已經售賣中的華為手機有何影響？以下就為大家歸納了 8 項用家或者想知的問題：

👇👇👇 華為手機的現在與未來 8 個 Q&A 👇👇👇

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