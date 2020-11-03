美國大選2020｜徐家健﹕特朗普實現競選承諾　政策利好美國經濟

美國總統大選進入倒數階段，其中一個大眾最關心的議題就是中美關係。其實美國總統特朗普在任初期，並非視中國為「頭號敵人」，但2018年開始，卻發動貿易戰，今年「新冠疫情」爆發後，更將矛頭指向中國，稱病毒為「中國病毒」（Chinese virus）。

不過亦有輿論認為，未來無論特朗普或拜登上台，對華的強硬態度都不會改變，甚至已經形成「華盛頓共識」。究竟未來四年中美關係會如何繼續發展？11月3日《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與美國克林信大學經濟系副教授徐家健，於節目中逐一拆解中美關係，為何由「發展」走向「對抗」。

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在美國居住多年的美國克林信大學經濟系副教授徐家健在節目中提到，4年前美國總統大選，投票予特朗普的選民當中，除工人外亦不乏知識份子。徐家健以自身經歷為例，當年身邊亦有不少教育水平高的白人，亦投票予特朗普。

徐家健指，鑑於共和黨及特朗普的經濟方針是較支持自由經濟，故此4年前大選已支持特朗普；而特朗普在任4年間，推行不少政策改革，當中亦包括自由派經濟學者不斷提倡的藥業改革，最終特朗普通過不同手段，成功令到藥價下降，而這些政績是較少傳媒報譏。

徐家健又稱，今次大選他更支持特朗普、更希望他可以繼續當選，相信特朗普美國本土地經濟政策上，較是拜登做得更好。

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。