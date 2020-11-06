美國大選2020｜誰主白宮陷爭議　「沈大師」沈振盈料美股恐跌五成

美國總統大選仍未有最終結果，雖然民主黨候選人拜登有一定優勢，惟現任總統特朗普仍有機會翻盤，加上特朗普陣營將採取法律行動，指控選舉有舞弊之嫌，因此至今仍未能確認誰人於未來四年入主白宮，兩者之爭或拖逾月，甚至要交由美國最高法院裁決，是否有選舉舞弊情況。

不過，無論是誰人當選，未來四年都會帶來截然不同的景象，投資者又如何重整投資部署？又或相關爭議已成「黑天鵝」？《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與訊滙証券行政總裁沈振盈分析大選走勢，及選後投資部署。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。

沈振盈於節目中表示，美國經濟、股市，甚至是美元，都面對著一個很大的危機，原因是過去多年量化寬鬆政策、過度印錢帶來的後果，他相信美股、美匯在未來幾年有可能由高位大幅回落五成，即隨時「蒸發」一半價值。

另外，他從風水學上分析了美國國運及美國下任總統的命運，他認為由2004年起中國與美國的國運已經走向相反，中國愈漸強勁，而美國則步向衰落。沈大師更算過拜登的八字，「命格好弱，肯定無運行」，即使贏到總統，帶領美國都只會是「死路一條」；而特朗普則較好，命格強，能夠帶領美國「頂多一陣」。

另外，沈振盈亦於節目中，分析為何睇好中國發展前景及人民幣走勢，以及建議投資者購入黃金以應對市場大幅波動的風險。↓↓↓足本重溫↓↓↓

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。